Gobernador de Antioquia hace contundente advertencia a los manifestantes: “Que se tengan fino”

En medio de las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre en Colombia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre las medidas que deben adoptarse durante las jornadas y advirtió que la Fuerza Pública actuará ante posibles hechos de violencia.

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A través de un mensaje dirigido a los habitantes del departamento, el mandatario reiteró que las autoridades deben garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. Sin embargo, señaló que quienes aprovechen las marchas para causar daños o afectar los derechos de otras personas tendrán que responder ante la justicia.

“Todas las garantías para quienes protestan en paz y toda la contundencia de la Fuerza Pública contra los violentos”, expresó Rendón en su pronunciamiento.

En un video divulgado sobre las movilizaciones, el gobernador insistió en que las manifestaciones deben desarrollarse sin hechos que pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Según explicó, las autoridades tienen la obligación de respetar el derecho a la protesta cuando se ejerce de manera pacífica, pero también deben intervenir si se presentan situaciones violentas.

“Nosotros estamos en la obligación de respetar y hacer respetar la manifestación cuando sea pacífica, pero si eso deriva en un hecho de terror o de violencia, la Fuerza Pública tiene la obligación de actuar con toda la contundencia”, afirmó.

Rendón también se refirió a quienes, según su declaración, buscarían generar alteraciones del orden público durante las jornadas. En ese sentido, aseguró que el Gobierno departamental actuará dentro del marco de la ley frente a posibles hechos que afecten la convivencia y la seguridad.

Por otro lado, el mandatario hizo referencia a las declaraciones del presidente, Abelardo De La Espriella, sobre el carácter pacífico que deben tener las manifestaciones y reiteró que las garantías para los participantes de estos escenarios no excluyen la intervención de las autoridades cuando se presenten conductas violentas.

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“Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos se van a encontrar con la determinación del gobierno para hacer lo que en derecho corresponde” fueron las palabras de Abelardo De La Espriella citadas por el gobernador.

Las declaraciones se conocen en el contexto de las movilizaciones previstas para este miércoles en distintas regiones del país. Durante la jornada, las autoridades deberán atender el desarrollo de las marchas y velar tanto por el ejercicio del derecho a la protesta como por la protección de los bienes públicos y privados y los derechos de quienes no participan en ellas.