Paro Nacional en Bogotá: estos son los 15 puntos de concentración previstos para este miércoles 14 de octubre

Bogotá tendrá este miércoles 14 de octubre una jornada de movilizaciones con 15 convocatorias programadas en diferentes sectores de la ciudad, en el marco del Paro Nacional.

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Las marchas convocadas para el miércoles 14 de octubre podrían generar afectaciones en la movilidad de las principales ciudades del país. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Las actividades comenzarán a las 6 a. m. en Fontibón y se extenderán hasta las 3 p. m., cuando está previsto un evento cultural en el centro de la capital.

De acuerdo con la programación, la mayoría de las marchas tendrán como destino la Plaza de Bolívar, por lo que se esperan desplazamientos de manifestantes hacia el centro de Bogotá durante buena parte del día.

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Personal de la Secretaría de Gobierno de Bogotá se alista para las marchas que vienen en la semana. Foto: Secretaría de Gobierno / Cortesía

Estos son los puntos de concentración y los horarios anunciados:

6:00 a. m.

Fontibón: carrera 123 con calle 13. Marcha ‘Bogotá popular se moviliza’, con destino a la Plaza de Bolívar.

9:00 a. m.

Parque Nacional: marcha ‘Por paz, soberanía, democracia y derechos’, convocada por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, junto con CDP, Fecode, ADE, ADEC, Pacto Histórico y Alianza por la Vida. Destino: Plaza de Bolívar. Universidad Distrital, sede ASAB: marcha ‘Las artes se defienden, viva el Paro Nacional’, convocada por el sector universitario. Destino: Plaza de Bolívar. Universidad Pedagógica Nacional: marcha ‘Lxs travestis y marikas de la Bogotá popular nos sumamos al Paro Nacional’. Carrera Décima con avenida Primero de Mayo: marcha ‘Bogotá popular se moviliza’, en la localidad de San Cristóbal. Destino: Plaza de Bolívar. Planetario Distrital: marcha ‘14 de octubre nos movilizamos’, convocada por SINTRABIENESTAR. Destino: Plaza de Bolívar. Universidad Nacional de Colombia: movilización ‘Por la dignidad y en defensa de nuestros derechos’, convocada por organizaciones universitarias y sociales. Destino: Plaza de Bolívar. Acueducto de Bogotá: avenida calle 24 #37-15. Movilización del sindicato SINTRAEMSDES. Destino: Plaza de Bolívar. Parkway: carrera 17 #34-29. Marcha ‘Movilización Parkway 14 de Octubre’, con destino a la Plaza de Bolívar.

10:00 a. m.

Museo Nacional: marcha ‘El arte nace donde otros quieren silencio’. Destino: Plaza de Bolívar. Carrera Séptima #40-62: marcha ‘Con capucha o sin capucha, las privadas a la lucha’, convocada por el Consejo Distrital de Universidades Privadas (CDUP). Destino: Plaza de Bolívar. Parque Simón Bolívar: movilización de organizaciones y colectivos ambientalistas. Destino: Plaza de Bolívar.

11:00 a. m.

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca: marcha ‘Estudiantes a las calles’, convocada por el sector universitario. Destino: Plaza de Bolívar.

12:30 p. m.

Universidad Distrital, sede Macarena: ‘Gran movilización nacional’, convocada por el sector universitario. Destino: Plaza de Bolívar.

3:00 p. m.

Parque de los Periodistas: evento cultural ‘Antifracking al parque’, convocado por colectivos ambientalistas, con destino anunciado a la Plaza de Bolívar.

TransMilenio reportó más de 116 mil usuarios afectados. Foto: Bogotá Tránsito

Movilidad en el centro de Bogotá

La concentración de varias marchas con destino a la Plaza de Bolívar podría generar afectaciones en corredores viales del centro y en las vías utilizadas por los participantes para desplazarse desde sus puntos de encuentro.

Se recomienda a los ciudadanos consultar los reportes oficiales de movilidad antes de salir, prever tiempos adicionales de desplazamiento y considerar rutas alternas, especialmente en los sectores de Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero, San Cristóbal y Fontibón.

Los horarios y recorridos corresponden a las convocatorias anunciadas y podrían presentar modificaciones durante la jornada.