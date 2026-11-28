El vocero del Gobierno de Abelardo De La Espriella, Miller Soto Solano, publicó a través de la cuenta oficial en redes de la Presidencia de la República un video en el que desmiente informaciones sobre la posible reducción de seguridad del expresidente Gustavo Petro.

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“El esquema de protección del expresidente Gustavo Petro se mantiene conforme a lo establecido por la normatividad vigente. No se han realizado reducciones arbitrarias en las medidas de seguridad”, dice el comunicado.

Miller Soto aseguró que el pasado sábado, 21 de noviembre, el expresidente aseguró que “le estaban quitando los carros blindados a él y a su familia” y que ese esquema se había ido para el presidente Abelardo De La Espriella.

El Gobierno aseguró que el esquema de protección del expresidente Gustavo Petro se mantiene conforme a lo establecido por la ley y desmintió que se realizaran reducciones arbitrarias en las medidas de seguridad. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/YUXAoWRPEb — Revista Semana (@RevistaSemana) November 29, 2026

“Vamos a aclarar las cosas, la orden del presidente Abelardo De La Espriella ha sido mantener intacto los esquemas de protección de los expresidentes, todos, también el del señor Gustavo Petro”.

El vocero aseguró que no se trata de un capricho ni una decisión “deliberada” del presidente colombiano, sino que es “una obligación institucional” como está establecido previamente.

“Una cosa es dejar de ser presidente de la República y pasar a tener el esquema previsto para los expresidentes y otra muy diferente es que le reduzcan arbitrariamente su protección, esto último no ha ocurrido”, dijo el vocero del gobierno.

Soto criticó al exmandatario colombiano por no haber especificado cuantos vehículos, supuestamente, le habían quitado, pues no es cierta esa afirmación.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia Foto: Presidencia

“En su publicación no dice cuántos vehículos le retiraron, cuándo ocurrió, si presenta una orden que respalde su denuncia, ¿por qué?, porque está mintiendo", aseveró.

Según el comunicado, la protección de los ciudadanos, la adecuada gestión de los recursos públicos y el respaldo a quienes sirven al país “son principios fundamentales para fortalecer la confianza de los colombianos”.

“La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia; varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la Policía. Al Gobierno no le importa un atentado contra mí”, publicó el expresidente a través de la red social X.