Un nuevo capítulo se registró en el agarrón entre Andrea Petro y el vocero del Gobierno Miller Soto. Intercambio de mensajes que se dio por el esquema de seguridad del exmandatario Gustavo Petro.

Abelardo De La Espriella descartó que Carlos Suárez “esté en pequeños complots sin ningún sentido”; este es el mensaje

Soto, en una publicación que hizo este lunes 23 de noviembre le respondió a Andrea Petro que lo tildó de descarado: “Sra. Andrea, usted no me va a dar cifras o datos que demuestren que a su padre se le disminuyó su esquema de seguridad en su condición de expresidente. Eso no ha ocurrido. Y ahórrese los insultos. Con ellos no hará que una mentira se vuelva verdad”.

Previamente, Andrea Petro expresó en un mensaje en su cuenta personal de X: “¡Ja! Qué vergüenza este señor. Si quiere, le doy cifras exactas y datos, porque parece que las explicaciones no llegan por iniciativa propia. Empezando por la UNP…¿Seguimos esperando respuestas o nos toca a punta de derechos de petición? No sea descarado”.

Pero en el hilo de ese cruce de mensajes el vocero del Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella publicó: “Inexplicable que un expresidente salga con tamaña mentira. Es absolutamente FALSO que se le haya disminuido el esquema de protección al expresidente @petrogustavo. La orden del Pte.@ABDELAESPRIELLA es que los esquemas de los expresidentes permanecen INTACTOS. Petro miente”.

De La Espriella compartió video en sus redes en medio de controversia por títulos falsos en Pacto Histórico: “Nace nuevo refrán”

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro había publicado un mensaje sobre su esquema de seguridad: “La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mi y mi familia, varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la policía. Al Gobierno no le importa un atentado contra mí”.