La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, adelantó una rigurosa auditoría forense que arrojó preocupantes resultados de la entidad que heredó del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Entre ellos, un presunto esquema de direccionamiento contractual por una suma que ronda los $17.000 millones, presupuestados para la atención integral y nutrición de la primera infancia indígena en la Alta Guajira.

SEMANA conoció que el informe pericial evidenció que, de esa millonaria bolsa pública, más de $8.158 millones terminaron concentrados en manos de un entramado consorcial manejado directamente por un mismo clan familiar, lo que motivó la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía.

Carolina Restrepo Cañavera, directora del Icbf. Foto: ICBF

De acuerdo con los hallazgos documentados por la auditoría forense, el mecanismo utilizado para consolidar la exclusividad contractual tuvo su origen en el Decreto 482 del 1.° de mayo de 2025, expedido por el Ministerio del Interior, mediante el cual se constituyó formalmente el Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira (Wuinpumüin) y su Consejo Indígena como órgano de gobierno propio.

En los actos administrativos de la Dirección de Asuntos Indígenas, específicamente en la Resolución 139 del 31 de julio de 2025, Custodio Valbuena Gouriyu fue acreditado como representante legal y vocero titular de dicho Consejo.

El informe forense constató que Valbuena instrumentalizó su posición oficial para expedir el documento denominado Aval del Consejo Indígena Icbf’.

Las inversiones en La Guajira, en la mira del Icbf. Foto: ISTOCK

A través de este aval escrito, habría reservado y delimitado de manera exclusiva la operación de los servicios de atención a la niñez en los corregimientos de Nazareth, Puerto Estrella, Wualetpá, Punta Espada y Tawaira a favor de las uniones temporales de su propio círculo de influencia, bloqueando la participación de cualquier otro operador territorial.

Según la auditoría, los contratos asignados al clan por $8.158 millones son N.° 44011562026, 44011582026 y 44011552026.

Custodio Valbuena otorgó el aval como autoridad territorial y a su vez es representante legal titular del socio mayoritario (Asociación Araurayu, con 70 % en la UT Akuaipa).

Las estructuras consorciales cobijadas por el aval territorial fueron la Unión Temporal Jukuaipa Apushii Wuinpejewali ZNE y la Unión Temporal Akuaipa Apushii Wuinpejewali ZNE.

El rastreo documental y societario practicado por los peritos constató que la Asociación de Jefes Familiares Wayuu de la Zona Norte de la Alta Guajira Wayuu – Araurayu (NIT 825.001.057-7) fungió como socia fundadora y ostentó el 70 % de la participación mayoritaria dentro de la UT Akuaipa.

Carolina Restrepo, directora del Icbf. Foto: Cristian Bayona

Según una fuente del Icbf, al cruzar la información con la Dian y las resoluciones del Ministerio del Interior (Resolución 011 del 25 de enero de 2024), se comprobó que Custodio Valbuena Gouriyu figura como gobernador y representante legal principal de Araurayu.

En otros términos, Valbuena, en calidad de representante del Consejo Indígena, emitió el aval exclusivo a favor de una alianza en la que su propia asociación mantenía el control accionario absoluto.

El informe forense también determinó que, para evadir los controles de incompatibilidades y no figurar en primera línea, la firma de las ofertas y la suscripción de los contratos de aporte N.° 44011562026, 44011582026 y 44011552026 fueron delegadas formalmente en Solandri D’Alfonso Sánchez Valbuena, quien comparte una línea de consanguinidad directa con el clan Valbuena, lo que configuraría una presunta interposición de personas.

El paquete investigado, de aproximadamente $17.000 millones, también está relacionado con denuncias sobre presuntas alianzas e intereses políticos. Entre las alertas se indaga la participación del señor Maldonado, identificado como hermano de un directivo del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), organización que en el pasado manifestó públicamente su respaldo irrestricto a la propuesta de asamblea nacional constituyente impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro.

Para líderes locales y veedores ciudadanos, las prerrogativas de autonomía territorial y gobierno propio habrían sido aprovechadas como una fachada jurídica para concentrar partidas presupuestales de alta sensibilidad y favorecer, presuntamente, a actores vinculados a sectores políticos afines, marginando a las comunidades de base y poniendo en riesgo la adecuada nutrición de los menores.

Ante la contundencia de las pruebas forenses recopiladas, la directora general del Icbf formalizó la denuncia penal para que la Fiscalía investigue posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento y peculado por apropiación, y determine las responsabilidades penales relacionadas con el destino de los millonarios recursos asignados a la niñez de La Guajira.