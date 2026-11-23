Juan Felipe Pedraza, veedor y administrador de la cuenta en X R3ntas, sigue agitando la política en Colombia tras haber venido destapando la presunta falsificación de títulos universitarios por parte de integrantes del Pacto Histórico, el partido del expresidente Gustavo Petro.

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Precisamente, el joven habló en El Debate sobre el expresidente Gustavo Petro, de quien recientemente SEMANA conoció denuncias de Deicy Jiménez, quien dice que le pagó servicios sexuales con contratos. De hecho, la joven ha venido entregando a las autoridades judiciales material como videos, conversaciones telefónicas, etc., para comprobar lo dicho.

“A mí Gustavo Petro genuinamente me genera asco. Genuinamente, es una persona que no respondió por su hijo, que no respondió por su esposa, que no respondió por nadie. Que no le interesa sino él. Entonces, pues yo personalmente creo que ese tipo de egoísmos son supremamente nocivos para el país”, señaló Pedraza en El Debate de SEMANA.

En tal sentido, Pedraza dijo enfáticamente que ahora Petro busca desviar la atención del país, teniendo en cuenta los escándalos que los salpican a él y su bancada.

“Yo lo que veo es que el tipo quiere simplemente mostrar otro tipo de cosas. Ayer sacaron unas imágenes diciendo que supuestamente los títulos de Omar Bula y de un montón de gente dentro del Gobierno supuestamente eran falsos, o sea, tratando de contrarrestar... ellos hacen una guerra mediática en que les va muy bien, pero como es a base de mentiras, pues ya están viendo que el petrismo no es confiabilidad de nada”, destacó.

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Y agregó Pedraza en El Debate de SEMANA: “Dentro de ellos también entra el señor Alejandro Toro, que se la pasa poniendo mentiras en Facebook y que muy seguramente en algún momento R3ntas le termine sacando algo. Entonces, pues yo, la verdad, creo que en estos momentos es innecesario pelear con alguien que políticamente está completamente destruido y que su proyecto político está completamente destruido. Entonces, la verdad, yo no le he puesto tanta atención al señor Gustavo Petro, porque en estos momentos es irrelevante y nocivo para el debate nacional”.