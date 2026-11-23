Juan Felipe Pedraza, más conocido en redes sociales como R3ntas, habló en SEMANA sobre los casos que ha descubierto de congresistas del Pacto Histórico que falsificaron sus títulos o que han mentido sobre este tema.

El joven se refirió a lo hecho por la representante Andrea Vargas, quien pasó de pedir la renuncia de Luz Verónica Estrada a dar explicaciones. “Ella aseguraba en sus publicaciones que era abogada”, señaló.

Incluso, explicó que en redes sociales la congresista descalificaba las opiniones de las demás personas argumentando que era jurista. Sin embargo, la verdad es que todavía no tiene el título.

La representante del Pacto Histórico, Andrea Vargas. Foto: Web Congreso de la República/Colprensa

“Yo no las estoy descalificando a ellas por si tienen el título o no, yo lo que les descalificó son sus mentiras, la forma en que engañaron al país, a los electores. Andrea Vargas se vendía como abogada en todas sus publicaciones y hasta en la página del Congreso”, manifestó.

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Una de las cosas que más llamó la atención es que Pedraza contó lo que hizo la congresista después de que se destapara el escándalo de Verónica Estrada. “Antes de que estallara eso, lo que aparecía en la descripción era: ‘Soy abogada de la Universidad del Atlántico’”, relató.

“Al otro día de que estallara todo eso, escribió: ‘Cursé estudios en la Universidad del Atlántico’. Claro, el miedo... El mico sabe en qué palo trepa y ahí está completamente reflejado”, agregó.

R3ntas dejó en claro que la militante del Pacto Histórico le mintió a sus electores y a todos los votantes.

Las congresistas del Pacto Histórico Verónica Estrada, Andrea Vargas y Claudia Romero Nader están en el ojo del huracán por sus títulos académicos. Foto: Colprensa/Congreso de la República/Cámara de Representantes

Asimismo, apuntó que con esta mentira también le faltó al respeto a la Universidad del Atlántico, tal y como hicieron las otras dos congresistas del movimiento político que incurrieron en la misma conducta.

“Es un país demasiado complicado para ahora venir a decir que es egresada no graduada. Ahora ese es el tono número uno de los señores del Pacto Histórico”, expresó.

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Por todo esto, el joven calificó como “descaradas” a estas congresistas que le mintieron a todo el país durante mucho tiempo. “A mí me parece bochornoso lo que hizo la señora Andrea Vargas, pero igual hay más”, manifestó.

R3ntas también habló del caso de la congresista Claudia Romero Nader, quien aseguró que era Administradora de Empresas de la Universidad Javeriana, pero la misma institución confirmó que nunca se inscribió.

“A esta mujer también se le va a ir hondo porque yo ya tenía las alertas, yo le escribí a la Javeriana (...) y lo que me dijeron, para resumirlo, es que no la conocían”, complementó.

Pedraza fue claro en una cosa: ya está más que comprobado que Verónica Estrada, Andrea Vargas y Claudia Romero dijeron mentiras sobre sus títulos académicos.