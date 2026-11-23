Juan Felipe Pedraza, quien maneja la cuenta de X llamada R3ntas, se ha encargado en las últimas semanas de revelar algunas irregularidades que habrían cometido algunas congresistas del Pacto Histórico falsificando sus títulos académicos.

Nuevo caso de título falso en el Pacto Histórico: Congresista Claudia Romero Nader habría mentido; exponen prueba

Recientemente, el joven dejó en evidencia a la representante Claudia Teresa Romero Nader, quien supuestamente se presentaba como administradora de empresas, pero la Universidad Javeriana confirmó que nunca cursó estudios allí.

Pedraza habló en la emisora Blu Radio y, entre otras cosas, contó lo que le han dicho integrantes de la colectividad política dirigida por el expresidente Gustavo Petro. “Me ha llamado mucha gente del Pacto”, dijo.

“Incluso yo tengo una llamada grabada publicada en mi red social y me han dicho que ojo con lo que estoy publicando, que si me pongo muy salsa me va a pasar algo y vainas de ese estilo”, agregó.

Las congresistas del Pacto Histórico Verónica Estrada, Andrea Vargas y Claudia Romero Nader están en el ojo del huracán por sus títulos académicos. Foto: Colprensa/Congreso de la República/Cámara de Representantes

Pese a esto, fue claro en una cosa: “Yo no les tengo miedo, prefiero en este caso defender la verdad, defender al país y poner por encima los intereses de los colombianos”.

El influencer explicó que cree que hay personas en otros partidos que también incurren en estas prácticas irregulares, por lo que espera terminar de revelar lo que hay al interior del Pacto Histórico y hacer lo mismo en otras colectividades.

“No tengo ningún tipo de reparo con los partidos y más cuando están viviendo de nuestros impuestos. (...) Si se están ganando la plata pública, por lo menos hay que justificarlo y darle la cara al país”, expresó.

Gustavo Bolívar contó lo que Luz Verónica Estrada, congresista que falsificó título, le dijo a abogado amigo suyo: “Desesperada”

Pedraza explicó que está haciendo esta tarea porque no le parece justo que los votantes sean engañados de esta manera por los políticos, sean del Pacto o de cualquier otro movimiento.

De hecho, confesó que ya está recaudando información sobre otros casos que podrían ser muy parecidos al de Luz Verónica Estrada, quien falsificó un título de la Universidad Nacional, y al de Romero Nader.

“Quiero que el electorado colombiano y las personas del común, voten o no voten, se den cuenta de que el Pacto es un partido que no merece estar en ningún cargo público”, señaló.