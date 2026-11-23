María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, habló con SEMANA. En el marco de la entrevista, fue consultada por las versiones según las cuales ella aspirará en 2027, año de elecciones en Colombia, al Concejo de Bogotá o a la mismísima Alcaldía de la capital.

El 31 de octubre de 2027, día de Halloween, tendrán lugar elecciones en Colombia. En esa oportunidad, se elegirán los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles del país.

Sacan a relucir trino de Petro, a propósito de las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay

“Yo sé quién ordenó matar a Miguel Uribe Turbay”: María Claudia Tarazona le hace graves revelaciones a Vicky Dávila

Cabe anotar que Bogotá es la única ciudad que cuenta con segunda vuelta, de ser necesario. En las elecciones pasadas, el hoy alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ganó con suficiente ventaja, la mitad más uno, para evitar que la contienda llegara a una segunda vuelta. En aquella oportunidad, el segundo lugar fue para Juan Daniel Oviedo, quien posteriormente fue la fórmula vicepresidencial de la excandidata y exsenadora Paloma Valencia. El tercer lugar fue para Gustavo Bolívar, libretista, excongresista y una de las personas más cercanas a Petro.

Bajo este contexto, a Tarazona se le consultó si es cierto o no que su nombre estará el en tarjetón. “Vamos a ver, tengo varias propuestas y lo estoy pensando. Tengo que tomar una decisión pensando claramente en lo que viene para mi vida y me encantaría de verdad entregarme de lleno a la política, porque es una pasión. Pero tengo que pensar también en mis hijos, en Alejandro, y es una decisión que amerita una sentada y una pensada”, aseguró, el rehusar confirmar si es cierto o no que el Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, será el partido de la acompañará en sus aspiraciones.

“Yo soy firme, como Miguel, de convicciones, mejor dicho. Soy de una sola pieza, leal a mis convicciones, pero si tengo que tomar la decisión, yo creo que en diciembre ya me toca. Además, no hago campaña a medias, no hago campaña en un escritorio. La campaña que vaya a hacer, la haré en la calle con la gente, como lo hicimos siempre con Miguel. Entonces me toca arrancar desde enero, vamos a ver”, agregó Tarazona.

“Llevo 15 años de mi vida haciendo política, de día y de noche. Es que yo no era la mujer de atrás, era la mujer de al lado, eso hace una gran diferencia. Yo le armé a Miguel todas las campañas, hice campaña con él, nos dividíamos las ciudades, decíamos: “Tú coges de aquí para allá, yo cojo de aquí para allá”, y hacía recorridos por todas las localidades", prosiguió.

Maria Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay en medio de la caminata de la solidaridad de 2017 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ /JETSET Foto: Alexandra Ruiz

Tarazona también fue consultada por el nuevo rol político de su suegro, Miguel Uribe Londoño, quien fue nombrado embajador de Colombia en Londres. “Me da pesar que se vaya, fíjate; me alegro mucho por él. Además, estoy segura de que va a hacer un papel espectacular porque él es brillante. Además, es juicioso, estudioso, disciplinado. Estoy segura de que va a hacer una excelente labor; nos va a hacer falta porque la verdad es que Alejandro se muere por él. Es un amor impresionante”.

Al consultarle cómo están sus relaciones con él, respondió: “estuvo en mi casa en el cumpleaños de Alejandro. La muerte desordena mucho, da mucho dolor. Miguel era un gran organizador, no solo en la política, en la familia, en la vida. Pero al final, queda lo más importante, que es el amor que todos sentimos por Miguel y el amor profundo que todos sentimos por Alejandro. Y ahí somos capaces de reunirnos. Y yo miro muy compasivamente a Miguel papá”.

El senador Miguel Uribe Turbay fue víctima del atentado contra su integridad el 7 de junio de 2025. Y falleció el 11 de agosto de ese mismo año, en la Fundación Santa Fe, tras varias cirugías e intentos por salvar su vida.