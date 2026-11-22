En un testimonio cargado de revelaciones, María Claudia Tarazona rompió el silencio en una conversación con la periodista Vicky Dávila para SEMANA. A más de un año del magnicidio de su esposo, el exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, compartió no solo el doloroso proceso de duelo que atraviesa, sino sus conclusiones sobre los presuntos responsables.

“Yo sé quién ordenó matar a Miguel Uribe Turbay”: María Claudia Tarazona le hace graves revelaciones a Vicky Dávila

A lo largo de la entrevista, Tarazona expone graves señalamientos que involucran a altas figuras de la política nacional, cuestiona el avance de las investigaciones en la Fiscalía, revela advertencias previas sobre el atentado y reflexiona sobre su posible incursión en la contienda electoral de 2027.

1. “Para mí la orden sin duda alguna la dio Gustavo Petro”

Una de las primeras respuestas que entregó María Claudia Tarazona a SEMANA fue sobre quién ordenó asesinar al líder político del Centro Democrático, de acuerdo a su convicción y a las pruebas que ha logrado recolectar tras el atentado que acabó con la vida de su esposo.

“Mira, Vicky, he reflexionado mucho a nivel personal, con base en el acervo probatorio que durante un año y cuatro meses se ha recopilado en la Fiscalía. También con testimonios que me ha dado la gente por fuera de la Fiscalía y que desafortunadamente no se han sostenido para poderlos llevar a la Fiscalía como medio probatorio testimonial. Pero con base en todo, en mi opinión, con franqueza y tranquilidad, puedo decir que para mí la orden sin duda alguna la dio Gustavo Petro”.

2. “Benedetti hizo una advertencia de que a Miguel lo iban a matar”

María Claudia Tarazona le hizo una revelación a Vicky Dávila en medio de la entrevista, en la cual relata que el exministro del Interior Armando Benedetti le advirtió a un congresista que él o Miguel Uribe Turbay estaban en el blanco de un atentado a inicio del año 2025.

María Claudia Tarazona hace grave revelación: dice que Benedetti sabía que iban a atentar contra Miguel Uribe

“Es una información que me dan, no se la he entregado a la Fiscalía, no la puedo corroborar, porque no depende de mí. Me la dio una fuente. Y es que Benedetti hizo una advertencia de que a Miguel lo iban a matar”, señaló Tarazona, quien insistió que el exfuncionario “le hizo una advertencia a un miembro del Congreso y le dijo: ‘Va a haber un atentado contra Miguel Uribe y contra usted (en referencia al miembro del Congreso)’. Solo que eso se desestimó en ese momento”.

3. “El crimen de Miguel es un crimen de Estado”

La viuda de Miguel Uribe Turbay también se refirió a lo largo de la conversación con Vicky Dávila a las líneas de investigación que viene trabajando la Fiscalía General de la Nación en el caso del asesinato. Tarazona señaló que el ente investigador considera el caso como un “crimen de Estado”.

“Pero hasta que no se cierre la investigación, hay una línea que tiene la Fiscalía, que no me la inventé, además de mi intuición y de lo que hablábamos de mi parecer. La señora fiscal me dijo: ‘Una línea de investigación fuerte en la Fiscalía es que el crimen de Miguel es un crimen de Estado’. Así me lo dijo”, señaló Tarazona en la entrevista con SEMANA.

4. “¿Usted tiene un magnicidio en su escritorio y me dice que tiene demasiadas tareas y demasiadas responsabilidades?”

María Claudia Tarazona cuestionó a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, por manifestar que está demasiado ocupada para involucrarse a fondo en el magnicidio del exsenador y excandidato presidencial.

“Confío en el Grupo de Tareas Especializadas para la investigación. Sí, en ellos confío”, relató Tarazona. tras se consultada si confiaba en la fiscal, dijo que “no, no me siento tranquila en este momento. Quisiera ver resultados, ver qué está pasando con lo que a ella le corresponde. La última vez me dijo: ‘Pues yo soy la fiscal y tengo muchos casos y yo estoy muy ocupada y no me puedo meter en todo’. Entonces le dije: ‘Usted tiene un magnicidio’”, dijo

5. “Hay un video que muestra claramente la cara de unas personas que, en principio y presuntamente, podrían ser parte de la DNI”

Entre las afirmaciones que hizo María Claudia Tarazona asegura que tres individuos que se encontraban presentes en el parque El golfito, de la localidad de Fontibón, en Bogotá, figuraban en la nómina de la Dirección Nacional de Inteligencia, una agencia del Estados que por estos días se encuentra en el ojo del huracán por sus actuaciones en la era Petro.

La DNI habría infiltrado campañas presidenciales en 2026, según informe reservado

“Hay un video que muestra claramente la cara de unas personas que, en principio y presuntamente, podrían ser parte de la DNI. Entonces, ese video fue tomado, evaluado por la Fiscalía y por otros entes para verificar su veracidad, que no estuviera alterado por inteligencia artificial, que no tuviera tecnología alterando el video. Y efectivamente, nos dicen que el video es veraz, ciento por ciento”, narró Tarazona.

La viuda de Miguel Uribe Turbay señaló que en medio de la investigación encontraron “que las personas que estaban en el parque efectivamente formaban parte de la nómina de la DNI”. Aseguró que eso está comprobado y que el esquema de seguridad del entonces precandidato “no” sabía nada.

6. “Sabemos que no es posible que se mueva un dólar en Venezuela, un arma, sin que el régimen no lo supiera”

María Claudia Tarazona también se refirió a una presunta participación de Venezuela en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La mujer cuestiona cómo se movieron recursos y armas desde el vecino país sin el conocimiento del régimen, que para esa época lideraba Nicolás Maduro.

María Claudia Tarazona señala a Petro y a Maduro y pide a la Fiscalía establecer quién ordenó el magnicidio de Miguel Uribe

“En ese momento estaba el dictador Maduro en Venezuela, todavía no había sido capturado, con lo cual es muy difícil que se mueva armamento o dinero sin que el régimen supiera. Muy difícil. Hoy estamos en otro escenario político completamente distinto. Pero en ese momento el que mandaba era Maduro y quien mandaba en Venezuela era el régimen. Y sacar 1,5 millones de dólares de Venezuela, transportar armas, pasarlos por los Comandos de Frontera, llegar a Colombia y que el régimen no se enterara, pues esas son las preguntas que la Fiscalía tiene que responder. Sabemos que no es posible que se mueva un dólar en Venezuela, un arma, sin que el régimen no lo supiera, autorizara y estuviera de acuerdo”, señaló Tarazona.

7. “Se mantienen en que la orden la dio Marcos Calarcá, integrante del partido Comunes”

Tarazona indicó que que los investigadores apuntan a que la orden habría venido de Marcos Calarcá, del partido Comunes, quien para ese momento tenía una curul en el Congreso de la República, producto del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc en el gobierno de Juan Manuel Santos.

“El Grupo de Tareas Especiales encontró a las personas, corroboraron la información y se mantienen en que la orden la dio Marcos Calarcá, integrante del partido Comunes, tenía una curul en el Congreso mientras Miguel era senador”, relató Tarazona en diálogo con Vicky Dávila.

También se refirió a Sandra Ramírez, quien estaría vinculada con el asesinato del excandidato presidencial del Centro Democrático. “Que Sandra Ramírez y Marcos Calarcá estén hoy vinculados al magnicidio de Miguel no es otra cosa que el fracaso de la paz de Juan Manuel Santos. Así se tenía que decir”, señaló.

8. “Desde 2012 lo empezó a instigar personalmente, atacando a su familia”

Tarazona mencionó antecedentes de ataques e instigaciones personales que se remontan a 2012 y por lo cual ratifica sus afirmaciones frente a quién dio la orden de asesinar a su esposo, el exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Esta historia nace desde hace mucho tiempo. Miguel era concejal en 2012, Petro era el alcalde de Bogotá y, desde muy temprano, Miguel empezó a ejercer una oposición muy profunda y con demasiada determinación, oponiéndose a cada paso que daba Petro”, señaló.

Y agregó: “Petro empezó a mostrar no una diferencia política, sino un odio profundo hacia Miguel. Desde 2012 lo empezó a instigar personalmente, atacando a su familia, diciendo que el abuelo era un asesino y que Miguel era el heredero de esa cultura asesina del abuelo, y eso permaneció en el tiempo. Petro llega a la presidencia; Miguel era el senador más votado y rápidamente se convierte en líder de la oposición. Como Miguel mismo decía, él tenía un “doctorado en Petro” y se inició la pelea en el Congreso”.

Vea la entrevista completa de María Claudia Tarazona con Vicky Dávila en SEMANA:

9. “Nunca tuve que perdonarlo porque nunca sentí odio. Sentí una terrible compasión y dolor”.

María Claudia Tarazona se refirió también al joven que disparó contra su esposo aquella tarde en el parque El Golfito, de la localidad de Fontibón. Aseguró que “se me rompió el corazón” cuando se enteró que tenía 14 años.

“Tú eres mamá, yo soy mamá, y sé la diferencia entre un niño que esté pateando un balón en un parque y que esté disparando un arma. Es una víctima más. Nunca tuve que perdonarlo porque nunca sentí odio. Sentí una terrible compasión y dolor. Si lo tengo enfrente, le digo: ‘Lucha por tu segunda oportunidad; Miguel no la tuvo, pero tú la tienes’”.

10. “Vamos a ver, tengo varias propuestas y lo estoy pensando”

Tarazona le dijo a SEMANA que está evaluando varias propuestas de cara a las elecciones de 2027, con la intención de hacer campaña directamente en la calle. Sin embargo, aseguró que tiene que pensar en sus hijos.

“Vamos a ver, tengo varias propuestas y lo estoy pensando. Tengo que tomar una decisión pensando claramente en lo que viene para mi vida y me encantaría de verdad entregarme de lleno a la política, porque es una pasión. Pero tengo que pensar también en mis hijos, en Alejandro, y es una decisión que amerita una sentada y una pensada”, indicó.