El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó una dura advertencia contra los grupos armados ilegales luego del atentado con explosivos perpetrado contra una unidad militar en el municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, hecho que dejó un soldado asesinado y 12 uniformados más heridos.

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A través de su cuenta de X, el mandatario condenó el ataque del sábado en la noche y advirtió que el Estado responderá con contundencia. “Este y todos los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil los narcoterroristas los van a pagar con sangre”.

El jefe de Estado agregó que “cada acción criminal tendrá una respuesta contundente, más fuerte, letal e implacable” por parte del Estado y sentenció a los criminales que atacan el país: “¡Vamos a acabar con esa plaga, con ese cáncer del narcoterrorismo que tanto daño le ha hecho a Colombia!“.

El atentado, dirigido contra el Batallón Especial, Energético y Vial N.° 2 mediante artefactos explosivos improvisados, cobró la vida del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y dejó a doce militares heridos que fueron trasladados a centros asistenciales, según la Décima Brigada del Ejército.

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, también se pronunció tras los hechos ocurridos en la noche de este sábado en el municipio de La Jagua de Ibirico y se solidarizó con la familia del uniformado asesinado.

“Con profundo dolor y absoluta indignación repudio el ataque terrorista contra nuestro Batallón Especial Energético y Vial N.° 2, en La Jagua de Ibirico, Cesar, que cobró la vida de nuestro soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y dejó a 12 militares heridos", señaló Mora.

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Así mismo, envió un mensaje a su familia, amigos y compañeros: “A nuestros heridos, nuestra fuerza y deseos de pronta recuperación. Su sacrificio no será olvidado, Esos actos criminales no nos doblegarán”.

Finalmente, manifestó que seguirán “enfrentando el terrorismo con toda la contundencia de la Fuerza Pública, defendiendo la vida y la seguridad de los colombianos.

El Ejército Nacional también repudió el ataque terrorista contra las instalaciones militares, mediante el empleo de rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados.

“Honramos la memoria de nuestro soldado y expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y compañeros de unidad, así como nuestra solidaridad con los militares heridos y sus seres queridos”, señaló la institución.

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El Ejército condenó la “grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos”, ya que atentar contra la vida de los uniformados “es un acto criminal que rechazamos con absoluta firmeza”.

Finalmente, la institución fue enfática en que “estos hechos no doblegarán nuestra determinación de continuar cumpliendo la misión constitucional y protegiendo a los colombianos”.