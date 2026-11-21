Con fecha de hoy, 21 de noviembre de 2026 y tras desatarse el escándalo por los supuestos títulos falsos que presentó la senadora Verónica Estrada del Pacto Histórico, dos representantes a la Cámara solicitaron a la Comisión Ética verificar todos los títulos de los 183 representantes.

Gustavo Bolívar contó lo que Luz Verónica Estrada, congresista que falsificó título, le dijo a abogado amigo suyo: “Desesperada”

Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, y Carlos Edward Osorio Aguiar, del Centro Democrático, radicaron esta solicitud ante los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Ética.

Dos representantes enviaron una solicitud a la Mesa Directiva de la Comisión Ética de la Cámara. Foto: Congreso de la República

En la solicitud piden que el departamento de Recursos Humanos de la Cámara envíe los diplomas y actas de grado de bachiller, pregrado y posgrado de todos los 183 Representantes y que estos sean verificados.

En la carta aclaran que la solicitud de verificación no busca exigir una idoneidad académica por parte de los Representantes, ya que para ocupar este cargo no se requiere de título profesional, sino atender al “estricto deber de transparencia, probidad y comportamiento ético que deben acreditar quienes ostentan la representación popular”.

¿Qué pasó con Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico?

La representante del Pacto Histórico quedo en el foco de la atención pública tras protagonizar un cruce de palabras con el canciller Omar Bula durante un debate de control político.

Tras el “interperie”, “magnesio” e “inrresponsabilidad” de Verónica Estrada, para “corregir” a Ómar Bula, un petrista la defiende

Estrada interpeló al canciller Bula respecto a la exploración de minerales críticos y confundió los elementos químicos manganeso y magnesio, además de pronunciar de manera incorrecta palabras como ‘inresponsable’.

Bula la cuestionó en plena sesión señalando su formación académica y el vídeo se hizo viral en redes sociales, lo que dejó interrogantes sobre su perfil profesional.

Luego de este episodio, empezaron a descubrirse múltiples inconsistencias sobre los soportes públicos que Estrada usó para acreditar su perfil y llegar al Congreso.

Luz Verónica Estrada Foto: SEMANA

La Universidad Nacional, de donde supuestamente es egresada de Ingeniería de Minas, desmintió que la representante fuese egresada de la institución.

Luego, la exdecana Botero confirmó en SEMANA que la firma estampada en su diploma de grado no le correspondía y que Verónica nunca figuró en los registros académicos de la facultad. Además, señaló que las fechas de los certificados eran incongruentes porque mostraban materias cursadas en 2016, un año antes de la fecha en la que supuestamente se graduó de bachiller.

Además, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) también se pronunció y confirmó que la matrícula profesional presentada por Estrada no existía en sus bases de datos.

Con la solicitud de verificación de los títulos de todos los representantes a la Cámara también avanza la apertura de un proceso disciplinario dentro de la colectividad a la que pertenece Estrada para definir sus sanciones y los casos que adelanta la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría.