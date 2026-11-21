Gustavo Bolívar volvió a hablar del caso de Luz Verónica Estrada, la congresista del Pacto Histórico que falsificó sus títulos de bachillerato y de profesional de la Universidad Nacional.

Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico que falsificó título, tenía acceso a información de inteligencia

A través de su canal de difusión de WhatsApp, el exsenador dejó en claro que esto es “impresentable”, pero también recordó la parte humana que hay en estas situaciones.

“Esas cosas no se deben hacer porque tarde o temprano lo descubren, pero también porque se engaña uno mismo”, dijo.

Lo que más llamó la atención es que Bolívar contó que un amigo suyo, que es abogado, se comunicó con él y le contó que Estrada lo había llamado. “Me llama y me dice: ‘Oiga, hermano, me llamó esta muchacha Verónica, que no sabe qué hacer, que está desesperada’”, relató.

Luz Verónica Estrada Foto: SEMANA

El excongresista aseguró que en medio de un “torbellino de estos” la congresista se podría hacer daño, pues mencionó que es un tema que se está hablando en las redes sociales, en los medios de comunicación y prácticamente que en todo el país. “Obviamente que eso es una carga emocional muy grande”, expresó.

El también exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) contó los consejos que, por medio de su amigo, le dio a la representante. “Le dije: ‘Lo primero que tiene que hacer es renunciar. Lo segundo es pedir perdón a la familia, a ella misma, a la sociedad, al Congreso y a la Dian, que se vea un perdón sincero’”, explicó.

Además, recordó que de por medio están las cuestiones legales por las que tendrá que responder ante estas actuaciones que presuntamente tuvo. “Ella tiene que buscar rápido un acuerdo para que le den una pena pequeña, como por ejemplo la de Juliana Guerrero”, dijo.

Exdecana que confirmó fraude de Verónica Estrada reveló que desde 2024 Fiscalía conocía el tema; recomendó revisiones: “Qué miedo”

“Qué triste eso, un día es congresista de la República con sus escoltas, sus camionetas, ganándose más de 50 millones de pesos y al otro día amanece sin nada, pero más abajo que eso porque tiene un encima un problema jurídico, moral y de cancelación impresionante”, añadió.

Bolívar recordó que fue senador en dos periodos y, pese a que no se ha graduado, nunca tuvo la necesidad de decir lo contrario, sino que siempre habló con la verdad por delante.

Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico. Foto: Paula López

“Entonces fíjense cómo innecesariamente se van clavando el cuchillo de una manera muy tonta”, complementó.

Por ahora, Luz Verónica Estrada ha guardado silencio total y no se ha referido públicamente a este escándalo, por el que incluso el Pacto Histórico le pidió que renunciara.