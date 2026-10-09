Gustavo Bolívar contó en vivo lo que hizo Petro cuando vivió en su casa y dijo cómo se repartieron los gastos: “Pueden preguntar”

Gustavo Bolívar habló en El Debate de SEMANA sobre muchas cosas de la coyuntura política que se vive en el país y también de Gustavo Petro.

El exsenador se refirió a la posada que le dio en su casa al líder de la oposición después de que saliera de la Presidencia, un episodio que en su momento dio mucho de qué hablar.

Bolívar calificó al expresidente como el “huésped ilustre” y hasta contó lo que hacía mientras estaba en su residencia. “Fue muy juicioso, pueden preguntar en el barrio”, dijo.

“Nunca hubo lo que la gente suponía de un escándalo, no. Fue una persona muy callada; salía al parque a tomar sol con su perrito, con su hija. Nos fue muy bien”, agregó.

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Según señaló, Petro estuvo viviendo en su casa un poco menos de dos meses desde dos días antes de aquel 7 de agosto, cuando salió de la Casa de Nariño e inició la administración del presidente Abelardo De La Espriella.

En forma de broma, el militante del Pacto Histórico hasta contó cómo se repartían los gastos de la vivienda. “Con los servicios fue mitad y mitad”, manifestó entre risas.

Además, explicó cómo se dio todo para que el exmandatario terminara viviendo allí. “Es una cosa muy humana”, aseguró.

“A mí me dice Petro como el 5 de agosto que no quiere dormir en el Palacio la última noche; no sé, por alguna cosa, había mucho morbo entre los periodistas esperando para ver a qué horas sacaba el trasteo y él se quiso ir unos dos días antes”, relató.

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En ese sentido, indicó que el hoy líder de la oposición estuvo viviendo en su inmueble como presidente y como expresidente. “Él pagaba el gas y yo pagaba el agua, y así nos turnábamos”, volvió a insistir entre risas.

En su momento, Bolívar le contó a SEMANA con qué objetos había llegado el exmandatario a vivir a su casa. “Llegó con unos cuadros, un televisor y un sofá”, dijo.

“Eso es todo lo que tiene el presidente hoy. Un tipo que sale pobre como entró. No tiene dinero y, como entró, salió. Yo recibí su trasteo. De la Casa de Nariño salió para mi vivienda”, agregó.

Tal parece que la situación de Petro hoy es diferente, pues hace poco se conoció un video donde se ve al expresidente pagando la última cuota de su vivienda, después de que tuviera algunos inconvenientes porque todavía permanece en la lista Ofac.