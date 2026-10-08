Gustavo Bolívar reaccionó a decisión de EE. UU. de mantener a Petro en la Lista Ofac: dijo si le preocupa que le quiten la visa

Estados Unidos sacó de la Lista Ofac, conocida popularmente como la lista Clinton, a varios colombianos. Sin embargo, mantuvo al expresidente Gustavo Petro, a Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro, entre otros.
Ante esto, el exjefe de Estado se pronunció a través de su cuenta de X y no ocultó su descontento, lanzando fuertes críticas a la nación norteamericana.
Gustavo Bolívar habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y respondió si le preocupa que le quiten la visa, teniendo en cuenta su cercanía a Petro y que a algunas personas del petrismo se las han quitado, como por ejemplo a la senadora Martha Peralta.
“Yo no sé con base en qué hayan tomado esa medida (mantener a Petro en la lista Ofac), puede que ellos sepan cosas que nosotros no. Puede que Estados Unidos sepa cosas de ellos o que hayan algunos indictment que no conocemos y se hayan basado en eso”, dijo.
No obstante, resaltó que por lo menos lo que se conoce hasta el momento, desde su visión, deja más que claro que el exmandatario siempre luchó en contra del narcotráfico. “Él siempre combatió esto”, apuntó.
Para argumentar su idea, recordó que durante la anterior administración hubo más de 3.300 toneladas de cocaína incautada y más de 900 extradiciones hacia Estados Unidos. “Si está en la Lista Ofac porque se creyeron el cuento de los congresistas que fueron allá a decir que era aliado de los narcos, ahí hay una injusticia”, manifestó.
“Si hay detrás algo que no conozco, pues ahí si no podría hablar porque no sé bajo qué circunstancias. Pero me parece raro que saquen de la lista a una cantidad de narcos, pero dejen a Petro que los combatió”, agregó.
Por otra parte, Bolívar contestó si está preocupado de que, al igual que ha sucedido con otras personalidades del petrismo, le quiten su visa. “No me preocupa, yo he cumplido con un precepto que hay cuando a uno le entregan su residencia: no se meta en la política interna”, respondió.
“Yo ese tema nunca lo toco, pero no voy a dejar de opinar sobre mi país, en eso sí he estado todo el tiempo sin miedo. Ya si eso llega a pasar, pues no puedo hacer nada”, aseguró.
El excongresista insistió en que seguirá respetando esto y nunca se meterá en nada de lo que tenga que ver con la política de la nación norteamericana. “Yo si no me voy a callar ni a perder mi voz o mi libertad de expresión para opinar sobre mi país”, expresó.
“Sobre Estados Unidos, ustedes pueden revisar los 60 mil trinos que llevo y verán que yo jamás me metó en ese tema interno, lo hago porque a los residentes nos impiden tener una opinión sobre eso, algo que es distinto a los ciudadanos. (...) Nunca me he metido ni me meteré”, complementó.
De hecho, sostuvo que en 14 años de residencia ni siquiera le han sacado una multa, sino que ha invertido y ha intentado hacer las cosas de la mejor manera. “Eso ya queda en manos de ellos”, finalizó.