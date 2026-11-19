Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, está en el ojo del huracán y en líos legales después de que se conociera que presentó un título falso.

La congresista acreditó que se había graduado del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional; sin embargo, la institución confirmó que esto no es cierto y, por lo mismo, no hay ningún registro en la base de datos.

José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y contó cómo descubrieron este engaño por parte de la militante del movimiento dirigido por Gustavo Petro.

Luz Verónica Estrada Holguín. Foto: Suministrado s Semana

Según comentó, todo inició después de que la propia Estrada, al parecer, le hiciera una solicitud al Consejo Profesional de Ingenierías, con el fin de que le entregara una licencia para ejercer la ingeniería. “Para poder decir que se es un ingeniero, hay una licencia que se debe entregar, tal y como funciona con los médicos o los abogados”, señaló.

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“Ellos reciben esta solicitud, pero no encuentran soportes, entonces le dicen a la Universidad Nacional: ‘Díganme ustedes si han otorgado un diploma a nombre de esta persona”, agregó.

Todo esto se dio hace poco más de un año, por lo que la institución respondió el 23 de octubre del año pasado confirmando que este diploma no era verídico. “Dijimos que por aquí no había pasado nadie con ese nombre y ese documento”, apuntó.

Al parecer, lo que hizo Estrada fue coger un diploma válido y cambiarle el nombre y el documento para decir que era suyo. Al respecto, Peña indicó que es posible que sean dos personas distintas, ya que también se adulteró, presuntamente, el número del diploma.

José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional. Foto: Universidad Nacional

“Dos personas podrían coincidir con esto, están identificadas, pero por protección de datos no se puede decir sus nombres”, dijo.

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El rector dejó claro que, una vez se conoció esta situación, la institución hizo la respectiva denuncia en la Fiscalía, por lo que el caso ya lleva un año en conocimiento de esta entidad.

“El delito principal sería la falsedad ideológica en documento público, pero son las autoridades las que determinan esto. No hemos tenido respuesta y esperamos que la Fiscalía, de manera expedita, nos pueda entregar información”, expresó.

El directivo fue más allá y aseveró que no se trata solo de un título falso, sino que es una “ofensa” contra toda la educación superior y especialmente contra los egresados de la Universidad Nacional.

“Todos ellos han hecho un esfuerzo muy grande, un sacrificio para obtener su título, para que una persona venga, falsifique un documento y se haga pasar por egresada. (…) Cualquier persona que se identifique como graduada de una profesión sin serlo, pone en riesgo la vida de los demás”, complementó.