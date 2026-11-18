Jorge Mora, ministro de Defensa, denunció que el gobierno del expresidente Gustavo Petro “bloqueó la compra de sistemas antidrones”.

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En medio de un debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en la presentación de oficiales y generales, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que el 31 de marzo de 2026 se expidió una circular que “bloqueó la compra directa de los sistemas antidrones para poder alimentar el escudo antidron que jamás se concretó”.

En El Debate de SEMANA, el senador Germán Rodríguez dijo qué se viene, a propósito de los ataques con drones que vienen llevando a cabo los criminales en varias zonas del país y que han dejado varios muertos, entre integrantes de la Fuerza Pública y civiles.

Según Rodríguez, “ya dentro de poco” los criminales empezarán a utilizar “enjambres de drones con inteligencia artificial”.

“Ya usan sensores térmicos, ya hacen ataques simultáneos y, pues, es difícil. La guerra cambió completamente en Colombia. Yo creo que es muy raro volver a ver un frente o ver a una compañía terrorista atacando a una unidad militar; esto va a ser solo drones y esperemos que se pueda hacer dentro de poco”, agregó Rodríguez en El Debate de SEMANA.

El congresista Rodríguez también pidió que, si bien hay premura en cuanto a la compra de los sistemas antidrones, tampoco se terminen cometiendo errores al momento de adquirir los equipos necesarios.

“A pesar de la premura del tiempo, que no vayamos a comprar un equipo que en cuatro meses quede obsoleto. Eso es lo importante. Lo otro es que a Colombia están llegando cada vez drones más pesados, con más carga. Si encontramos un inhibidor, pues los terroristas utilizan— no ha llegado a Colombia pero dentro de poco van a utilizar— con fibra óptica como lo están haciendo”, advirtió el congresista.

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Rodríguez también aseguró que muchos de esos drones que están utilizando los criminales provienen de Venezuela.

“Esos drones los traen del mercado negro de Ecuador, Perú, pero en especial de Venezuela. A parte de eso, cada vez los drones tienen una distancia más larga, ya no son de dos, cinco kilómetros, sino que en cuanto los grupos terroristas puedan comprar a países directamente que no sean aliados con nosotros. Estos drones incluso de ala fija, estoy completamente seguro de que si no hacemos algo, ellos podrán tener, y estoy completamente, en dos años, los drones que vamos a ver atacando a la Fuerza Pública van a ser de ala fija y van a tener más de 10, 15, 20, kilómetros de alcance”, aseveró.

Y fue más allá. Según el congresista en El Debate de SEMANA, los operadores de dichos drones podrían hasta operarlos desde la frontera venezolana, mientras atacan a Colombia.

De tal modo, el senador dijo que se debe hacer una integración por parte del Escudo de las Américas. “Es la única solución y recuperar nuestra inteligencia técnica, que es la única que nos permite saber dónde están las escuelas de dronistas en el Cauca, Norte de Santander, para poder atacarlos”, insistió.