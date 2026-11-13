José Manuel Restrepo le respondió a Uribe tras proponer que en Colombia se dejen solo siete ministerios

El pasado 9 de noviembre, en entrevista con El Debate de SEMANA, el expresidente Álvaro Uribe dijo que se acogía a la propuesta que en días pasados planteó Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, al Gobierno nacional, de reducir de 18 a siete ministerios. Lo anterior, en el marco del proyecto de Ley de Rescate Económico que se radicó en el Congreso.

“Ojalá, pero tiene que haber una reducción muy grande. El día que yo me posesioné se tomó la decisión de eliminar tres ministerios, en aquella época. Era el año 2002. O sea, hombre, cómo es que el proceso de paz tiene esa cantidad de entidades, del Ministerio de Agricultura. Por Dios”, dijo Uribe en El Debate de SEMANA, ese 9 de noviembre.

“Ojalá”: Uribe dice cuántos ministerios deberían quedar en Colombia

Quien le respondió al expresidente Uribe, precisamente en El Debate de SEMANA, fue el vicepresidente José Manuel Restrepo.

“Lo primero que hay que decir es que el ajuste fiscal de tamaño del Estado que incluye la Ley de Rescate, es tres veces más que cualquier otra que se haya aplicado en la historia de este país. Nunca se ha hecho un ajuste fiscal del tamaño del Estado de esa dimensión. Ahora, importante, me parece valioso que el presidente Uribe proponga tratar de hacer un esfuerzo mayor en esa dirección”, le respondió puntualmente Restrepo a Uribe, el jueves 12 de noviembre en El Debate.

No obstante, el vicepresidente de la República recalcó que lo crucial es que al final sea un esfuerzo realista.

“Y en ese marco lo que es importante es que la ley provee facultades extraordinarias al Gobierno del presidente Abelardo para hacer una disminución adicional en el tamaño y la estructura del Estado, que es el camino a través del cual se logra eso. Y vamos a tener que hacer esfuerzos en esa dirección. Yo no le puedo decir hoy de qué manera y en qué niveles y en qué escenarios, porque creo que lo primero es tener las facultades extraordinarias y empezar a trabajar en esa dirección. Pero me parece sensato que se incluyan esas facultades extraordinarias”, agregó Restrepo.