“Ojalá”: Uribe dice cuántos ministerios deberían quedar en Colombia

El pasado 29 de octubre, el Gobierno De La Espriella radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley de Rescate Económico.

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Entre los puntos que plantea esta iniciativa está la reducción del gasto público. En este sentido, desde el Gobierno nacional se plantea que al presidente De La Espriella le otorguen facultades extraordinarias para fusionar o reorganizar entidades y ministerios.

Precisamente, en El Debate de SEMANA, el expresidente Álvaro Uribe dijo cuántos ministerios deberían quedar en Colombia.

El exmandatario indicó que acoge la propuesta que le planteó Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, al Gobierno nacional, de reducir, de 18 a siete ministerios.

“Ojalá, pero tiene que haber una reducción muy grande. El día que yo me posesioné se tomó la decisión de eliminar tres ministerios, en aquella época. Era el año 2002. O sea, hombre, cómo es que el proceso de paz tiene esa cantidad de entidades, del Ministerio de Agricultura. Por Dios”, destacó Uribe en El Debate de SEMANA.

Para el expresidente Uribe, no es concebible que muchas entidades terminen haciendo lo mismo y, por ende, ello se represente en gastos.

“Cómo es que, teniendo esa unidad para prevención de desastres, crearon otro fondo que se llama el Fondo de Adaptación. Tanta cosa, tanta repetición. Eso es una locura”, señaló el expresidente en El Debate de SEMANA.

Y agregó: “Es que tenemos más de 200 entidades, hay duplicidad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el gobernador de Antioquia y en el documento, en los 14 puntos, se presentaron varios anexos. Uno del gobernador, otro del doctor Lisandro Junco y otro de electrificadoras en las cuales es socia la Nación”.

Vale destacar que el gobernador Rendón dijo que con su propuesta el Gobierno se podría ahorrar $ 4,5 billones de gasto estatal.

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“Colombia tiene 18 ministerios y más de 160 entidades del orden nacional. La propuesta es pasar de 18 ministerios a 7 ministerios. Este ajuste, que eliminaría oficinas de apoyo redundantes y estructuras administrativas que no se requieren, además de un recorte en funcionamiento, eventos presenciales y viajes innecesarios, permitiría ahorros anuales de 4,5 billones de pesos”, explicó el mandatario departamental, el pasado 3 de noviembre.

El gobernador Rendón también destacó que “Colombia tiene que hacer el mayor esfuerzo posible por reducir los gastos de funcionamiento innecesarios”.