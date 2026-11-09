El presidente Abelardo De La Espriella ha desatado muchas reacciones por la forma en la que encara a los delincuentes que son detenidos en operativos en los que él participa.

El jefe de Estado, a través de su cuenta de X, comparte los videos en los que se le ve cara a cara con los criminales y se escucha que les dice: “Bienvenidos a la Patria Milagro”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema, aunque prefirió no profundizar y centrarse más en la política de seguridad que inició el pasado 7 de agosto.

“Yo soy prudente y en eso solo me refiero a un tema: la determinación que ha tenido el presidente de recuperar la seguridad y Dios quiera que tenga éxito”, comentó.

Álvaro Uribe respondió así, en vivo, a Petro por proponerle alianza para las elecciones: “Quiero decir”

El líder del Centro Democrático recordó algunos de los hechos violentos que se han registrado en los últimos días; por ejemplo, el ataque con drones en Bolívar que dejó tres militares muertos.

El exmandatario dejó en claro que hay que tener presente que De La Espriella lleva tres meses en la Casa de Nariño y que es compleja la situación en la que se encuentra el país por cuenta de lo hecho por el gobierno Petro.

“Esperemos que con la voluntad de él, con su determinación, con el apoyo de Estados Unidos y de Israel, se pueda mejorar”, expresó.

Asimismo, sostuvo que contar con la ayuda de estos dos países, entre otros, no significa que en Colombia se esté entregando la soberanía, como se ha dicho desde la oposición.

“Ojalá”: Uribe dice cuántos ministerios deberían quedar en Colombia

De hecho, apuntó que esta hoy en día se ha perdido por culpa del terrorismo que se siente en muchas regiones. “Que nos ayude EE. UU. o Israel no es perder la soberanía”, indicó.

“Lo que se está haciendo es que, a través de la seguridad, nos ayuden a recuperar la soberanía para el Estado colombiano, para nuestra democracia”, agregó.

De esta forma, Uribe se mostró a favor de lo que vienen haciendo De La Espriella y su Gobierno en materia de seguridad, resaltando la ayuda que se pueda recibir por parte de países aliados con Colombia contra la violencia.