SEMANA conoció, con fuentes militares, el balance más reciente sobre las fatales consecuencias del uso de drones cargados con explosivos por parte de los grupos criminales en el país.

De acuerdo con las fuentes, en lo corrido del año, 15 integrantes de las Fuerzas Militares han sido asesinados bajo el uso de esta estrategia criminal. Además, otros 250 han resultado heridos en 220 ataques.

Los departamentos más afectados han sido Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Guaviare, Huila, Meta; Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, dijeron las fuentes militares.

Dentro de las acciones que ha desarrollado el Ejército a través de los sistemas antidrones que se han adquirido señalan que desde el 1 de enero de este año a la fecha se han evitado 34.564 ataques de drones con explosivos y se han logrado detectar casi un millón de eventos, 964 hechos señalaron las fuentes militares.

Los ataques de drones con explosivos tienen enfrentados al ministro de Defensa, Jorge Mora, con el exministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Según, Mora, Sánchez se dedicó ha hacer turismo oficial bajo la sombrilla de adquirir un escudo antidrones , el cual no fue adjudicado y no era viable financieramente.

Ministro Jorge Mora y Pedro Sánchez, exministro de defensa Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“La exviceministra para la Estrategia de Planeación y el exministro de Defensa acumularon millas en giras por India, República Checa, Turquía, Catar, Londres, Washington, Nueva York; supuestamente buscaban tecnología para enfrentar esta amenaza. La realidad es que en esos viajes no salió una sola solución para proteger a nuestras tropas en el terreno”, denunció el ministro Mora.

Añadió el funcionario que “mientras los criminales perfeccionaban el uso de drones para vigilar, intimidar y atacar a nuestros soldados y policías, los altos funcionarios del gobierno pasado se dedicaban a viajar y a lanzar anuncios vacíos. Prometieron un escudo nacional antidrones de 6,2 billones de pesos que resultó ser un espejismo. Detrás de las cámaras de televisión no había nada, ni un proyecto estructurado, ni financiación consolidada, ni viabilidad técnica, solo turismo oficial, estudio de papel y falsas promesas”.

“En nuestra gestión al frente del Ministerio de Defensa entendimos que la respuesta a los drones no se limitaba a comprar equipos. Por eso: Creamos organizaciones y unidades especializadas en el sector Defensa, entre ellas el Grupo Antidrones del Ministerio y el Batallón Antidrones del Ejército Nacional, de las primeras de su tipo en la región. Radicamos ante el Congreso por segunda vez el proyecto de ley antidrones. Expedimos, con la Aerocivil y la DIAN, normas para controlar la comercialización de drones. La Fuerza Pública actualizó sus tácticas, técnicas, procedimientos y entrenamientos”, señaló el exministro Sánchez.