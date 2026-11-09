‘Hacker’ del gobierno Petro habría gestionado títulos falsos en la UNAD

El escándalo tras la captura del llamado hacker del Gobierno Petro, Carlos Andrés Oyola, no se detiene. SEMANA conoció que las autoridades judiciales tienen una línea investigativa sobre las presuntas maniobras que habría hecho Oyola, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la expedición de títulos falsos.

Capturan en Neiva a Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Foto: Gaula Militar

Sobre Oyola se conoció que es un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno Petro, quien se encuentra vinculado por la Fiscalía a un proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público y fraude procesal.

Dentro del proceso penal se indica que, al parecer, Oyola habría ejecutado un acceso abusivo a las información del pasado proceso electoral a la Presidencia de la República. Además, indica un documento reservado que Oyola habría accedido de manera abusiva a la inteligencia estratégica que comprometía la seguridad nacional.

Sobre Oyola se conoció que se mantenía ausente de la Dirección Nacional de Inteligencia desde hace varios meses acudiendo a una clínica psicológica en la ciudad de Neiva. De acuerdo con la información de la investigación, se indaga ahora si las citas a las que acudía Oyola, hacían arte de una estrategia para evadir el accionar de la justicia que ya lo tenía en el radar.

Sobre este sujeto se ha conocido que es ingeniero en sistemas y trabajó en la Contraloría, el Congreso y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Fue capturado, pero no por los hechos irregulares que habría cometido en la agencia de inteligencia del Estado colombiano.

LA DNI habría sido usada por el Gobierno Petro en acciones por fuera de su misionalidad. Foto: Kathleen - stock.adobe.com

Sobre su hoja de vida se conoció que Oyola Tovar es experto en sistemas informáticos. Hizo parte en la unidad de trabajo legislativo de Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador de Huila, y tuvo varios contratos en la Contraloría General de la República entre 2022 y 2023.

Luego saltó a la administración de Petro y escaló a la DNI, una entidad que estuvo en manos de exintegrantes del M-19.