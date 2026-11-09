El historial de Carlos Oyola, el ‘hacker’ del gobierno Petro que habría intentado cambiar resultados de la segunda vuelta

El ingeniero Carlos Andrés Oyola Tovar se habría encargado de liderar una red para cambiar los resultados de la segunda vuelta presidencial desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un organismo controlado por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, de acuerdo con informes reservados y publicados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Oyola Tovar es experto en sistemas informáticos. Trabajó en la unidad de trabajo legislativo de Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador de Huila, y tuvo varios contratos en la Contraloría General de la República entre 2022 y 2023. Luego saltó a la administración de Petro y escaló a la DNI, una entidad que estuvo en manos de exintegrantes del M-19.

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Según documentos internos de la DNI, dirigidos al despacho del presidente Abelardo De La Espriella, este hombre habría tenido a cargo dos polémicas misiones: “Hackeo de entidades del Estado para que contrainteligencia tuviese acceso a las bases de datos, las cuales alojó en una nube y perdió esa información”, describió Noticias Caracol.

La segunda tiene que ver con la jornada electoral del pasado 21 de junio, cuando se definió la Presidencia entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda: “Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio (…) junto con otros integrantes ejecutaría los ataques contra la Registraduría”. Es decir, desde el gobierno Petro se habría diseñado un plan para afectar los comicios, de acuerdo con los datos compartidos por el medio de comunicación.

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En el mismo informe periodístico se reseñó que el ingeniero de sistemas estaba adscrito a Contrainteligencia y que el director de esa área lo puso a disposición del director de la DNI de la época, Jorge Lemus. En síntesis, Oyola se convirtió en una ficha clave de la Dirección y gozó de confianza de los directivos, que a su vez tenían comunicación directa y permanente con el expresidente Gustavo Petro, según fuentes consultadas por SEMANA.

El ingeniero Carlos Andrés Oyola Tovar fue capturado en las últimas horas por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. No por su relación y los presuntos hechos irregulares que habría cometido en la DNI, sino por delitos asociados a un aparente fraude en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se le acusa de posible acceso abusivo informático, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.

Logo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Foto: Kathleen - stock.adobe.com

Noticias Caracol documentó que Oyola Tovar estuvo trabajando en la DNI mientras era buscado por la justicia por los delitos que habría cometido en la institución de educación superior pública. Al parecer, se habría escampado en la DNI.

SEMANA contactó al exdirector de la DNI, Jorge Lemus, para conocer su versión frente a la información divulgada, pero no se obtuvo respuesta hasta la publicación de este artículo.