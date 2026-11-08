Presidente De La Espriella ordena reforzar seguridad para proteger a medios de comunicación ante amenazas de atentados

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó este domingo una fuerte advertencia frente a las amenazas que se conocieron en las últimas horas contra las instalaciones de algunos medios de comunicación.

Evacuación de Caracol Televisión por amenaza de bomba desató reacciones de solidaridad y alertas por la seguridad de los medios

En la noche de este sábado, una alerta de seguridad de las autoridades obligó a evacuar de manera preventiva las instalaciones de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta, en el noroccidente de Bogotá.

La situación encendió las alarmas luego de que las autoridades informaran sobre una posible amenaza contra las instalaciones del canal y otros medios de comunicación, como Caracol Radio, que también fue alertado.

Esta situación ha generado reacciones de rechazo y solidaridad desde distintos sectores políticos e institucionales, entre ellos el presidente de la República, quien anunció medidas inmediatas para cuidar a los medios.

La sede de Caracol Televisión en Bogotá fue evacuada de manera preventiva ante la amenaza de posible atentado el sábado 7 de noviembre. Foto: Tomado de internet

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario colombiano aseguró que su Gobierno no permitirá que el narcoterrorismo intimide a los medios de comunicación, tras conocerse alertas de inteligencia sobre posibles atentados del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el jefe de Estado, los objetivos de estas presuntas acciones terroristas serían las instalaciones de los canales RCN y Caracol Televisión.

De La Espriella informó que impartió instrucciones precisas para desplegar toda la capacidad del Estado, con el fin de proteger de manera inmediata a estas organizaciones, sus periodistas, trabajadores y familias.

Así mismo, ordenó reforzar los esquemas de seguridad de SEMANA.

“¡La libertad de prensa es sagrada y se respeta! Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia", enfatizó el presidente de la República.

Con su característico tono de autoridad, remarcó que bajo su administración imperará la ley sobre el terrorismo y envió un mensaje de solidaridad hacia el gremio, reiterando que cuenta con el respaldo incondicional del Gobierno.

Defensoría del Pueblo exige protección urgente para Caracol Televisión tras alertas de atentado

La Alcaldía de Bogotá informó que la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), compartió información sobre la alerta tanto con medios de comunicación como con el gobierno distrital.

La administración distrital señaló que el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), con el propósito de que los organismos de inteligencia y seguridad analicen la información recibida.

Así mismo, indicó que la Policía Metropolitana de Bogotá adoptó acciones preventivas frente a la alerta, mientras avanzan las verificaciones correspondientes.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, calificó como “grave y profundamente preocupante” la información conocida en las últimas horas sobre presuntas amenazas y riesgos de atentados terroristas dirigidos contra la sede de Caracol Televisión en Bogotá.

Marín Ortiz manifestó su total solidaridad con los periodistas, técnicos y demás personal que labora en el canal, al tiempo que rechazó de manera categórica cualquier método de intimidación, coacción o violencia que pretenda silenciar a la prensa libre en el país.

La defensora también hizo un llamado a la Fuerza Pública y a la Fiscalía General para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible e instó a los organismos de inteligencia a verificar la veracidad de las amenazas.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, también rechazó las intenciones de grupos ilegales de atentar contra la sede del medio de comunicación en Bogotá.

“Ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia. Atentar contra los medios de comunicación es atentar contra la democracia”, señaló Eljach.