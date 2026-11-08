Abelardo De La Espriella advierte una ofensiva total contra el narcoterrorismo: “No vamos a retroceder ni un milímetro”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó una dura advertencia contra los grupos criminales del país, en medio de la ola de atentados que se han presentando en los últimos días en Colombia.

“Abelardo De La Espriella ha tomado acciones decisivas en seguridad”: Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU

A través de una contundente publicación en sus redes sociales, el mandatario aseguró que el Estado no cederá ante el terrorismo y prometió intensificar las acciones armadas contra estas estructuras de manera implacable.

En su mensaje, el jefe de Estado atribuyó los recientes actos violentos registrados en el territorio nacional a una supuesta “desesperación” de los grupos armados ante el avance de las fuerzas estatales.

De acuerdo con De La Espriella, la reacción violenta de estas organizaciones es consecuencia directa de una ofensiva orientada a desmantelar por completo sus finanzas, arsenales y redes operativas.

“¡Los narcoterroristas están desesperados porque los estamos golpeando con toda la fuerza y las capacidades del Estado!“, resaltó el mandatario colombiano en sus redes sociales.

El presidente enfatizó la postura de no entablar diálogos bajo coacción. “El Estado no se rinde, no negocia bajo amenazas y no se deja intimidar”, subrayó de manera tajante, anunciando un incremento drástico en las operaciones militares, policiales y de inteligencia a nivel nacional.

“¡No vamos a retroceder ni un milímetro! Seguiremos intensificando las operaciones militares, policiales y de inteligencia, hasta desmantelar por completo estas organizaciones", señaló en su mensaje.

Presidente De La Espriella rechaza ataque terrorista en cantón militar en el sur de Bolívar: “El terrorismo no nos va a doblegar”

De La Espriella recurrió a un mensaje de confrontación directa, al afirmar que por cada atentado se responderá con un bombardeo. “Por cada gota de sangre de nuestros policías, soldados y compatriotas, miles de bajas de narcoterroristas”, dijo.

“Está cerca el día en que no tengan capacidad de cometer un solo acto terrorista en Colombia, porque habremos acabado con sus estructuras, sus finanzas, sus arsenales y sus redes criminales”, sentenció el presidente.

Finalmente, reiteró el mensaje a estos grupos que califica como narcoterroristas: “¡Que les quede claro: el Estado no se rinde, no negocia bajo amenazas y no se deja intimidar!“, insistió.

El presidente Abelardo De La Espriella rechazó ataque terrorista en el sur de Bolívar. Foto: SEMANA

El presidente rechazó este sábado, por medio de su cuenta en la red social X, sobre el atentado terrorista contra un cantón militar que dejó tres muertos y más de 30 heridos en Santa Rosa, sur de Bolívar.

“El terrorismo no nos va a doblegar. Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar”, dijo tras los lamentables hechos que cobraron la vida de tres uniformados.