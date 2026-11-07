Senador Germán Rodríguez buscará revocar el permiso de Gustavo Petro para salir de Colombia: esta es la razón

El senador Germán Rodríguez Prieto anunció que solicitará ante la plenaria del Senado revocar el permiso que recibió Gustavo Petro para salir de Colombia durante el año siguiente a la terminación de su mandato presidencial.

El congresista hizo el anuncio a través de su cuenta de X, donde cuestionó la autorización aprobada el pasado 12 de agosto y aseguró que las denuncias y los nuevos señalamientos sobre presuntas irregularidades durante el anterior gobierno justifican revisar la decisión.

“Este martes 10 de noviembre pediré en la Plenaria del Senado REVOCAR el permiso que el Congreso le dio a Gustavo Petro el 12 de agosto para salir del país”, escribió Rodríguez.

En su publicación, el senador sostuvo que existen denuncias relacionadas con posibles hechos de corrupción y contratos que, según afirmó, involucran al expresidente y que estarían en conocimiento de las autoridades judiciales.

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También mencionó los casos de Jesús Santrich, Carlos Ramón González, Leonidas Bustos y César Manrique, como antecedentes de personas vinculadas a investigaciones o procesos judiciales que, según su argumento, salieron del país o se encuentran fuera de Colombia.

La iniciativa que planteó el senador Rodríguez deberá ser presentada y discutida ante en una plenaria del Senado.

Esta autorización se relaciona con el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia, que establece que la persona que haya ejercido la presidencia de la República no puede salir del territorio nacional durante un año posterior a la terminación de su mandato sin haber tenido permiso previo del Senado de la República.

El pasado 12 de agosto el Senado aprobó la autorización con 73 votos a favor y 11 en contra, decisión que le permitió al exmandatario salir del país siempre y cuando informase las fechas y lugares específicos de sus desplazamientos.

Esta nueva controversia llegó desde el escándalo conocido como los ‘sexocontratos’. El caso surgió tras las denuncias de Deicy Jiménez, quien aseguró que habría recibido contratos estatales a cambio de encuentros sexuales con Gustavo Petro.

Hasta el momento la Fiscalía ya abrió una investigación para esclarecer las presuntas irregularidades y hasta el momento se han recopilado conversaciones, documentos contractuales y otros elementos que deberán ser evaluados por las autoridades pertinentes.