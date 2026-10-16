Senador Germán Rodríguez acusa a la congresista Alejandra Omaña de sobrepasar los límites de la confrontación política

Una nueva fisura en el ambiente político del Congreso de la República se abrió tras las severas declaraciones difundidas por el senador Germán Rodríguez en sus plataformas oficiales. A través de un video dirigido a la opinión pública, el congresista denunció ser víctima de una arremetida mediática motivada por sectores de oposición, señalando directamente a la senadora Alejandra Omaña de traspasar las fronteras del debate ideológico para inmiscuirse en asuntos estrictamente privados y de índole familiar.

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El núcleo de la controversia gira alrededor de señalamientos referentes a dos demandas por cuota alimentaria que el parlamentario afrontó en el pasado. Rodríguez aclaró categóricamente que dichos procesos judiciales ocurrieron hace casi 20 años y concluyeron satisfactoriamente mediante mecanismos institucionales.

“Hace casi 20 años tuve dos demandas por alimentos. Cuando se cerró el proceso, nunca he fallado en lo que me corresponde. Tanto que era descontado de mi propia nómina. Ahora tengo unos ataques muy fuertes, rastreros, por parte de la izquierda, de la senadora Alejandra Omaña”, aseveró el legislador durante su pronunciamiento.

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