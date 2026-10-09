Así reaccionó Sandra Ramírez cuando Germán Rodríguez le preguntó si es verdad que obligó a niñas a “desfilar en tanga” en las Farc

Germán Rodríguez y Sandra Ramírez, quien perteneció a las Farc y fue esposa de Tirofijo, tuvieron un fuerte debate en Vértice Noticias y, en medio de este, el senador aprovechó para hacerle una pregunta que no le gustó a la exintegrante de la extinta guerrilla.

Sandra Ramírez, excongresista del partido de las Farc, citada a versión libre por reclutamiento de menores

El militante de Salvación Nacional recordó que cuando tuvieron que ganarse las curules con votos para poder seguir en el Congreso, la firmante del acuerdo de paz solo pudo sacar cerca de 10.500 votos.

“¿Esto no es suficiente para demostrar el repudio de la ciudadanía a las actividades barbáricas y a la impunidad de las Farc? ¿Esto no es suficiente para decirle que la gente realmente no los quiere?”, dijo.

Sin embargo, el congresista fue más allá y mencionó a Deisy Guanaro y lo que ella ha dicho en repetidas oportunidades: como víctima de las Farc ha sostenido que Sandra Ramírez hacía que niñas de 10 a 12 años se mostraran en ropa interior ante los máximos comandantes de la extinta guerrilla.

“Ella hace acusaciones gravísimas en las cuales la menciona a usted diciendo que obligaba a desfilar a algunas niñas ante el Secretariado de las Farc para que hicieran cosas atroces con ellas. ¿Esto es mentira o fue así?“, comentó.

Ante esto, Ramírez le recordó a Rodríguez que actualmente es congresista y que, por lo mismo, conoce las leyes y los procedimientos que se están dando a nivel de jurisdicción y de justicia por estos temas.

La respuesta no convenció al senador, que no dudó en insistir: “La pregunta es sencilla, si a mí me preguntan algo yo respondo. ¿Usted si obligaba a las niñas a desfilar en tanga ante los pedófilos del Secretariado de las Farc?”.

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La exintegrante de la guerrilla afirmó que lo que estaba haciendo el parlamentario era una acusación, por lo que él dejó en claro que era una simple pregunta frente a las graves denuncias que ha hecho en repetidas oportunidades Deisy Guanaro.

“Sobre este tema, vamos a los estrados judiciales, senador, que es lo que corresponde”, agregó Ramírez y así terminó la discusión.

No obstante, Germán Rodríguez publicó el fragmento en sus redes sociales y escribió: “La exsenadora de las Farc, Griselda Lobo, no fue capaz de responderme una pregunta sencilla”.

Sandra Ramírez y alias Tirofijo. Foto: Guillermo Torres

“Le pregunté directamente por una acusación gravísima hecha por una víctima acreditada ante la JEP, relacionada con el presunto sometimiento de niñas dentro de las Farc”, concluyó.