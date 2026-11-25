En medio de uno de los debates más importantes que tenía lugar en la Comisión Primera del Senado de la República, se presentaron varios fallos técnicos que obligaron al presidente de esa corporación a aplazar la sesión.

Deicy Jiménez, tras denunciar quién es en realidad una mujer cuyo relato defendió Petro, menciona a las “mariposas amarillas”

Deicy Jiménez y Carlos Ríos. Foto: SEMANA

La discusión preparada y que es impulsada por el senador Enrique Gómez era sobre el polémico caso de las mariposas amarillas del expresidente Gustavo Petro.

También se centraba en una supuesta red de 48 mujeres que habrían sido instrumentalizadas por el exmandatario para obtener, presuntamente, favores sexuales a cambio de contratos con el Estado.

Amenazas contra alto funcionario que destapó las “mariposas amarillas” de Petro encendieron las alarmas en la Casa de Nariño

Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional. Foto: BRIAN ROSADO

A la sesión de control político también estaba citado el actual director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, quien presentaría más indicios de lo que se ha venido encontrando en esa entidad sobre la presunta red.

La discusión quedó aplazada para el próximo martes 1 de diciembre. De acuerdo con el presidente de esa corporación, el motivo del aplazamiento fueron las fallas técnicas que se presentaron en tres oportunidades y los errores de sonido que se registraron en la transmisión del canal de YouTube.