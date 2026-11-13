Senado responde a polémica por restricciones de ingreso al Capitolio y niega discriminación a trabajadores de aseo y vigilancia

El secretario general del Senado salió al paso de los cuestionamientos por las restricciones de ingreso a uno de los accesos del Capitolio Nacional, señaladas como una presunta medida discriminatoria contra el personal de aseo, vigilancia y servicios generales. La entidad defendió la decisión y aseguró que responde exclusivamente a razones de seguridad.

Directiva del Senado podría ser investigada por supuesta obstrucción en el caso de los ‘sexocontratos’

En un comunicado firmado por el secretario general, Diego Alejandro González González, la institución rechazó las acusaciones y sostuvo que la restricción se adoptó tras reiteradas solicitudes de los congresistas, quienes habrían manifestado dificultades y preocupaciones por situaciones que se presentan en ese punto de acceso.

Según explicó la Secretaría, los parlamentarios han advertido que en esa entrada son abordados constantemente, lo que genera inconvenientes para su desplazamiento y situaciones que podrían comprometer su integridad. Por esa razón, se establecieron controles diferenciados para organizar la movilidad dentro de las instalaciones.

“Ingreso exclusivo”: cambio en el Congreso de la República genera controversia. Ya es un hecho

Con la ley de rescate económico, que será radicada en septiembre en el Congreso, la expectativa es que el déficit baje a 7,2 por ciento del PIB. Foto: Alejandro Acosta-Revista Semana

Frente a los señalamientos sobre una eventual exclusión de los trabajadores, el Senado aseguró que no existe ninguna restricción general para su ingreso. “Todos ellos cuentan con sus respectivos carnés de identificación, que les permiten ingresar y desplazarse por las instalaciones”, señala el documento.

Además, precisó que el personal dispone de otros accesos habilitados, entre ellos un túnel de conexión que, según la entidad, fue dispuesto precisamente para facilitar su movilidad.

Mesa técnica definirá la suerte de la hidrólisis alcalina en el Senado

Secretario general del Senado, Diego González Foto: Senado

La Secretaría General también cuestionó que la decisión sea presentada como una confrontación entre trabajadores y congresistas. “Resulta irresponsable pretender convertir una medida de seguridad en una supuesta confrontación entre trabajadores y congresistas”, advirtió.

Finalmente, la entidad insistió en que la protección de quienes permanecen en el Capitolio es una responsabilidad institucional y pidió verificar la información antes de realizar señalamientos públicos.

Diego González es el actual secretario de la Comisión Segunda del Senado. Foto: Archivo particular

“La seguridad de los congresistas, funcionarios, trabajadores y visitantes es una responsabilidad institucional, no un privilegio ni un acto de exclusión”, concluyó el comunicado.