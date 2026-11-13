De La Espriella reveló las razones para aceptar la renuncia del gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe: este es el mensaje

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, divulgó la decisión que tomó luego de que el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, presentara su carta de renuncia.

Renunció el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, tras cuestionamientos por altos costos en la nómina

En el mensaje, el jefe de Estado afirmó que aceptó esa dimisión y expresó que en su administración nadie tiene el puesto asegurado. El jueves de esta semana, De La Espriella rechazó los altos costos de la nómina del Fondo Milagro.

“Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este Gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles”, dijo De La Espriella.

Además, anotó: “Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato. No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir”.

Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles. Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato. No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir. Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia frente a las directrices que doy. En las próximas horas anunciaré quién asumirá la dirección del Fondo Milagro. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 13, 2026

“Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia frente a las directrices que doy. En las próximas horas anunciaré quién asumirá la dirección del Fondo Milagro. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey!”, puntualizó el mandatario colombiano.

En un mensaje que publicó De La Espriella el jueves de esta semana, cuestionó los costos de la nómina del Fondo Milagro: “¡EN EL GOBIERNO DE LA PATRIA MILAGRO LA AUSTERIDAD Y LA COHERENCIA NO SE NEGOCIAN! Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato. El Fondo Milagro ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años. Ya estamos reconstruyendo, entregando viviendas y subsidios, y adelantando las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción”.

“No voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó. En mi Gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba. Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados. Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones”, insistió.

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Por último, anotó: “En las próximas horas anunciaré las medidas correctivas pertinentes. ¡LA COHERENCIA ABSOLUTA ENTRE LO QUE SE DICE Y LO QUE SE HACE NO PUEDE ESTAR AUSENTE DE NINGUNA DECISIÓN DE MI GOBIERNO! ¡En la Patria Milagro se gobierna con el ejemplo, no con discursos!”.