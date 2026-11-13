Abelardo De La Espriella dio orden tras captura de funcionarios de la Dian por mover millonada en red criminal: “Se acabó”

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció tras la captura de cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) señalados de mover $425.000 millones en una red criminal.

Caen cuatro funcionarios de la Dian señalados de mover $425.000 millones en red criminal

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que se “acabó la fiesta de la corrupción” en este entidad y no habrá ninguna persona que sea intocable.

“Una investigación de la Dian en Ipiales destapó un entramado de exportaciones ficticias de aceite de palma y soya hacia Ecuador, que habría permitido justificar el ingreso a Colombia de más de $425.000 millones de posible origen ilícito”, señaló.

El mandatario explicó que la institución revisó los documentos aduaneros, cruzó información con autoridades ecuatorianas e identificó 633 exportaciones falsas.

Estas mercancías, de acuerdo con la investigación, figuraban como exportadas, pero no existían registros de su ingreso a Ecuador.

De La Espriella resaltó que el resultado en total fue el de siete personas capturadas: Cuatro funcionarios de la Dian y tres representantes legales de comercializadoras internacionales.

Estas personas serán imputadas por delitos relacionados con lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público.

Presidente Abelardo De La Espriella ordena frenar los sueldos del Fondo Milagro: “¡No los autorizo!”

En el mensaje, el presidente confirmó una directriz que dio después de que se conociera este caso, que ha encendido las alarmas. “He dado la orden de fortalecer los controles y colaborar con la justicia hasta llegar al fondo de este entramado”, apuntó.

“El que utilice el Estado para favorecer a los criminales tendrá que responder ante la justicia”, agregó.

La Fiscalía precisó que los funcionarios de la Dian implicados pertenecerían a la sede de Ipiales, Nariño, y habrían certificado falsamente las mercancías. “Con estos soportes, dinero proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, al parecer, entró como reintegros por las supuestas exportaciones”, explicó.

La información de la investigación fue remetida a una sección especializada de la entidad, con el propósito de evaluar las actuaciones sobre los bienes y activos detectados en este caso.