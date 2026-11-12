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Política

Presidente De La Espriella lamenta el fallecimiento del soldado Henry Camargo, que pidió ser repatriado por un trasplante pulmonar

El soldado había regresado el pasado mes de octubre para practicarse un tratamiento tras su dura enfermedad.

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Redacción Semana
12 de noviembre de 2026 a las 9:17 p. m.
El presidente Abelardo De La Espriella lamentó el fallecimiento del soldado profesional retirado Henry Camargo, quien había regresado a Colombia para recibir tratamiento médico por una grave afección pulmonar.
El presidente Abelardo De La Espriella lamentó el fallecimiento del soldado profesional retirado Henry Camargo, quien había regresado a Colombia para recibir tratamiento médico por una grave afección pulmonar. Foto: Captura de pantalla

El presidente Abelardo De La Espriella lamentó en la noche de este 12 de noviembre el fallecimiento del soldado profesional Henry Camargo, perteneciente a las Fuerzas Militares y quien se había retirado.

Camargo había vuelto hace cerca de un mes al país a través de un proceso de repatriación para poder practicarse un tratamiento, pues necesitaba un trasplante de pulmón.

El presidente dio órdenes precisas.
Abelardo De La Espriella ordenó traer a Colombia a Henry Camargo, exmilitar que necesita doble trasplante de pulmón

“Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para facilitar su regreso al país y garantizar la continuidad de su atención médica en el Hospital Militar Central. Nos queda la tristeza de su partida y el honor de haber acompañado a un colombiano que entregó parte de su vida al servicio de la patria”, precisó.

Exmilitar Henry Camargo y el presidente Abelardo De La Espriella.
Henry Camargo regresó al país hace cerca de un mes mediante un proceso de repatriación que buscaba facilitarle el acceso a un trasplante de pulmón. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Semana

El mandatario envió un mensaje solidario a la familia y sus condolencias tras la partida de Camargo.

El pasado 28 de septiembre, el mandatario se había pronunciado luego de conocer un video en el que el soldado pedía un vuelo para regresar a Colombia.

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“Cuando vi el video de nuestro soldado Henry Camargo —un valiente compatriota que vistió el uniforme militar durante más de 20 años y que hoy libra una dura batalla contra una grave afección pulmonar—, impartí de inmediato la instrucción a nuestro cónsul en Nueva York de articular todo lo necesario para su vuelo humanitario de regreso a Colombia”, dijo en su momento el presidente colombiano.

El presidente dio órdenes precisas.
El mandatario aseguró que su Gobierno hizo todo lo posible para garantizar el regreso del exmilitar y la continuidad de su atención médica en el Hospital Militar Central. Foto: Presidencia y redes sociales

Aseguró que cuando el soldado solicitó el vuelo para poder realizarse el trasplante en el país, pudo hablar personalmente con él y asegurarle que en el país recibiría su tratamiento.

“Pude hablar personalmente con él y se lo dije mirándolo a los ojos: en la Patria Milagro nuestros héroes nunca estarán solos, porque tienen un Presidente y un Estado que los respalda y los defiende. Hermano Henry: Te vamos a traer a Colombia para que recibas tu trasplante. Con la bendición de Dios, tu operación será un éxito y allí estaré para visitarte cuando hayas salido adelante”, indicó.

La Cancillería confirmó el regreso de Henry Camargo a Colombia el 12 de octubre de 2026, mediante un vuelo medicalizado coordinado desde Nueva York.
El pasado 28 de septiembre, De La Espriella había ordenado gestionar un vuelo humanitario para traer a Camargo desde Nueva York, luego de conocer un video en el que solicitaba ayuda para regresar al país. Foto: Cancillería