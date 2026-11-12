El presidente Abelardo De La Espriella lamentó en la noche de este 12 de noviembre el fallecimiento del soldado profesional Henry Camargo, perteneciente a las Fuerzas Militares y quien se había retirado.

Camargo había vuelto hace cerca de un mes al país a través de un proceso de repatriación para poder practicarse un tratamiento, pues necesitaba un trasplante de pulmón.

Abelardo De La Espriella ordenó traer a Colombia a Henry Camargo, exmilitar que necesita doble trasplante de pulmón

“Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para facilitar su regreso al país y garantizar la continuidad de su atención médica en el Hospital Militar Central. Nos queda la tristeza de su partida y el honor de haber acompañado a un colombiano que entregó parte de su vida al servicio de la patria”, precisó.

Henry Camargo regresó al país hace cerca de un mes mediante un proceso de repatriación que buscaba facilitarle el acceso a un trasplante de pulmón. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Semana

El mandatario envió un mensaje solidario a la familia y sus condolencias tras la partida de Camargo.

El pasado 28 de septiembre, el mandatario se había pronunciado luego de conocer un video en el que el soldado pedía un vuelo para regresar a Colombia.

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“Cuando vi el video de nuestro soldado Henry Camargo —un valiente compatriota que vistió el uniforme militar durante más de 20 años y que hoy libra una dura batalla contra una grave afección pulmonar—, impartí de inmediato la instrucción a nuestro cónsul en Nueva York de articular todo lo necesario para su vuelo humanitario de regreso a Colombia”, dijo en su momento el presidente colombiano.

El mandatario aseguró que su Gobierno hizo todo lo posible para garantizar el regreso del exmilitar y la continuidad de su atención médica en el Hospital Militar Central. Foto: Presidencia y redes sociales

Aseguró que cuando el soldado solicitó el vuelo para poder realizarse el trasplante en el país, pudo hablar personalmente con él y asegurarle que en el país recibiría su tratamiento.

“Pude hablar personalmente con él y se lo dije mirándolo a los ojos: en la Patria Milagro nuestros héroes nunca estarán solos, porque tienen un Presidente y un Estado que los respalda y los defiende. Hermano Henry: Te vamos a traer a Colombia para que recibas tu trasplante. Con la bendición de Dios, tu operación será un éxito y allí estaré para visitarte cuando hayas salido adelante”, indicó.