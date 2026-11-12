Daniel Briceño cuestionó que Julián Gallo haya mandado a leer a quienes critican el Acuerdo de Paz: “Debería estar en una cárcel”

En un encuentro organizado por la Defensoría del Pueblo en conmemoración por los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada cuando era comandante de las Farc, mandó a leer los acuerdos a quienes hacen críticas sobre las penas impuestas por la JEP.

“Que lean los acuerdos”, respondió Julián Gallo a quienes critican las penas impuestas por la JEP a los exFarc

“Que lean los acuerdos. En los acuerdos están cuáles eran las sanciones. Entonces que 10 años después todavía se esté criticando eso quiere decir que no se han leído los acuerdos”, aseguró.

El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, cuestionó esas declaraciones. “Un señor como alias Tornillo debería estar hace rato en una cárcel pagando muchos años por sus múltiples delitos. Sin embargo, después de vagar en el Congreso varios años anda con escoltas y dando ‘lecciones de moral’ como si fuera alguien decente. Eso es lo que celebran”, reclamó Briceño.

Gallo respondió a quienes han criticado las declaraciones entregadas por el antiguo secretariado de las Farc en la JEP y una supuesta condescendencia sobre los exguerrilleros por parte de los magistrados.

Dijo que se trataría de videos de las sentencias que están “descontextualizadas”. “Si se sacan videos entrecortados eso se presta para cualquier cosa”, mencionó Gallo.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones que entregó Rodrigo Londoño, Timochenko, ante la JEP en las que negó haber tenido mayor conocimiento del secuestro de Ingrid Betancourt.

Las críticas de Iván Duque al acuerdo

En el evento de la Defensoría, el expresidente Iván Duque hizo varias críticas al tratado firmado por su antecesor, Juan Manuel Santos, en 2016, y que, según él, no habría reparado a las víctimas.

Los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos participaron de un encuentro tras los 10 años de la firma del acuerdo de paz. Foto: Semana.

“Hablemos las cosas como son en Colombia. Hay una herida muy grande en la construcción de la paz que fue haberle puesto fin al uso de la aspersión aérea en Colombia, porque a partir de ese momento pasamos de 50.000 hectáreas a las de 200.000 hectáreas para agosto del año 2018”, dijo Duque.

El exmandatario cuestionó que el antiguo secretariado de las Farc haya pasado por el Congreso sin cumplir una pena y sin haber reparado efectivamente a sus víctimas. “Se negoció con unas Farc que se quedó en el Congreso, algunos sin haber reparado a las víctimas y sin haber dicho la verdad”, reclamó Duque.

Asimismo, afirmó que los bienes no han sido entregados y cuestionó que personajes que firmaron la paz, como Jesús Santrich o Iván Márquez, se hayan escapado a pesar de las pruebas que hubo en su momento de que continuaban delinquiendo tras haber suscrito ese tratado.