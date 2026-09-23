“La JEP ha sacado en ocho años las mismas condenas que un juez en un mes”: duros reparos de las víctimas de la Farc

Los resultados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en materia de verdad, justicia y reparación contrastan, según las víctimas de las Farc, con la cantidad de dinero que le ha costado a la nación. Ellas aseguran que siguen esperando una respuesta de esa jurisdicción.

“Una carroza, un ciclopaseo y arreglar un inodoro”: las polémicas propuestas de las Farc para bajar las condenas

Sigifredo López, víctima de las Farc, advirtió que esa jurisdicción ha presentado apenas cuatro condenas en ocho años, casi una sentencia cada dos años, una cifra que cuestionó al compararla con los resultados de la justicia ordinaria, que, según él, logra en un mes las condenas que la JEP ha impartido en los ocho años que lleva de funcionamiento.

La situación se agrava, de acuerdo con el abogado Juan Camilo Sanclemente, representante de víctimas de las Farc, al tener en cuenta que las investigaciones por hechos como el secuestro estaban condensadas en los libros que entregó la Fiscalía a la JEP hace más de cinco años y, aun así, no se lograron evacuar los casos.

“Debido a toda la situación, si sale el presidente de la JEP a criticar que la jurisdicción se va a paralizar por 100.000 millones de pesos menos y desconociendo que se aprobó para el próximo año más de 822.000 millones de pesos, de ahí la importancia de recoger las firmas para acompañar la iniciativa del senador”, explicó Sanclemente.

La controversia, más allá de los escasos resultados de la JEP, según las víctimas de las Farc, también gira alrededor del presupuesto que el gobierno de Abelardo De La Espriella anticipó que tendría una reducción para el próximo año. La noticia provocó una reacción del presidente de la JEP, algo que, según Sigifredo López, no ocurrió con la misma intensidad cuando las víctimas exigían resultados.

“Los condenados a ocho años terminaron pagando cinco, debido a los trabajos y acciones reparadoras. Por ejemplo, algún miembro del secretariado hizo un curso de derechos humanos de 32 horas y con eso bajó la pena; otro participó con una carroza en el festival de negros y blancos, también amerita rebaja de pena; el otro organizó el ciclopaseo con 20 amigos y de igual manera rebajas; el otro arregló un sanitario en una escuela del Huila y rebaja de pena”, señaló el exdiputado.

López aseguró que varias salas de la JEP dejaron de participar en el desarrollo de esa jurisdicción, como las de Resolución de Situaciones Jurídicas y de Amnistía, que ya completaron su trabajo y, aun así, siguen representando, según él, una parte del presupuesto de la JEP. Además, dijo el exdiputado, otra parte importante del presupuesto la ha gastado la JEP en consultores y asesores.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, respondió a la propuesta para reducir el presupuesto del Tribunal. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

“Son millones de pesos lo que ha costado la Jurisdicción Especial para la Paz; el presupuesto que tienen para este año es de 744.000 millones de pesos. Aquí lo que vale resaltar es que el 54 % de ese presupuesto se lo gastan en honorarios y en contratos de esa misma jurisdicción”, señaló Sigifredo López.

A la JEP aún le quedan dos años de funcionamiento, que podrían prorrogarse por otros cinco años, pero son las víctimas de las Farc, para quienes fue creada la jurisdicción, quienes critican sus actuaciones: “Lo que no hicieron en ocho años, no lo van a hacer en dos”.