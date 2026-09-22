Alcalde Carlos Fernando Galán clamó por ayuda del Gobierno nacional para estos proyectos

En un llamado unificado en favor del desarrollo regional, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo una solicitud formal al Gobierno nacional para que brinde su respaldo a los proyectos clave de infraestructura vial que conectan la capital con el departamento de Cundinamarca.

Bogotá da un paso más contra la inseguridad: Alcaldía Galán anuncia nuevo mecanismo para proteger a la ciudadanía

La petición se centra en garantizar la viabilidad técnica y financiera del plan de expansión aeroportuaria denominado El Dorado Max, un proyecto que se busca ejecutar de manera coordinada con la infraestructura vial.

Carlos Fernando Galán confirma captura de siete señalados por asesinato de policía en Ciudad Bolívar: cinco fueron a la cárcel

El mandatario distrital enfatizó la necesidad absoluta de desarrollar el tramo de la avenida calle 63 hasta el sector de Devisar, una obra considerada prioritaria para aliviar la congestión en las entradas y salidas de la ciudad.

Según manifestó Galán, esta iniciativa representa una petición conjunta articulada entre las administraciones de Bogotá y Cundinamarca, con el fin de asegurar que la inversión nacional responda a los requerimientos reales de conectividad.

Formación del anillo vial y mitigación del impacto operativo

De acuerdo con las explicaciones entregadas por el mandatario capitalino, la consolidación de la calle 63 resulta vital para estructurar el anillo vial integral que requiere el Aeropuerto Internacional El Dorado.

La infraestructura propuesta permitirá absorber el volumen de carga y de pasajeros previsto con las fases de ampliación de la terminal aérea, evitando el colapso del tráfico sobre los corredores existentes como la calle 26 y la Concesión Devisab.

Alcalde Carlos Fernando Galán habla sobre los proyectos de infraestructura de la capital. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Galán destacó que el mantenimiento completo del esfuerzo institucional en El Dorado Max no solo optimizará la logística aeroportuaria, sino que mitigará los impactos sobre la movilidad de los residentes de las localidades adyacentes y municipios vecinos.

La propuesta busca potenciar el rol del aeropuerto como el principal nodo socioeconómico y logístico del centro del país.

Trabajo articulado entre Bogotá, Cundinamarca y la Nación

El mandatario local insistió en que el éxito de los grandes proyectos de transporte depende de la cofinanciación y la alineación estratégica entre el nivel central y los entes territoriales.

Por ello, reiteró la importancia de mantener los compromisos pactados en la planeación regional para garantizar entregas efectivas dentro de los cronogramas trazados.

Con esta solicitud, la Alcaldía Mayor busca consolidar la integración de la Región Metropolitana, asegurando que las obras de expansión aeroportuaria se complementen con accesos terrestres eficientes.

La administración distrital queda a la espera de la respuesta del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para definir las rutas de articulación institucional.