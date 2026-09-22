Bogotá da un paso más contra la inseguridad: Alcaldía Galán anuncia nuevo mecanismo para proteger a la ciudadanía

La administración distrital asegura que la nueva dotación a las autoridades permitirá responder con mayor rapidez a los retos de seguridad que enfrenta la ciudad.

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La Policía Metropolitana de Bogotá recibió un nuevo refuerzo para sus labores operativas. La Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Seguridad entregaron 212 motocicletas y 41 camionetas tipo van y pick-up, vehículos que serán destinados a fortalecer la vigilancia y la capacidad de reacción en diferentes zonas de la ciudad.

Con esta entrega, la administración de Carlos Fernando Galán reportó que son más de 1.300 vehículos entregados a la Policía Metropolitana de Bogotá durante su gobierno.

El alcalde destacó la importancia de mejorar las herramientas con las que cuentan los uniformados para responder a las situaciones de seguridad que se presentan en las localidades.

Vehículos entregados a la Policía Nacional Foto: Secretaría de Seguridad Bogotá / API

Motos entregadas a la Policía Nacional Foto: Secretaría de Seguridad Bogotá / API

“La Policía necesita de parte de la Alcaldía que le demos mejores herramientas, que ayudemos a que tenga mayor capacidad, que pueda actuar más rápido y responder de manera más efectiva a los retos que tenemos en el territorio”, afirmó Galán.

La nueva entrega contempla vehículos que serán utilizados para labores de vigilancia, prevención y reacción policial.

A este despliegue se sumó la puesta en funcionamiento del CAI Campo Verde, en la localidad de Bosa, con el propósito de reforzar la presencia institucional y la atención de seguridad en este sector de Bogotá.

El despliegue de este CAI contempla tres zonas de atención: Ciudadela El Recreo, Parques de Bogotá, y Villas del Progreso y Santa Inés.

La Secretaría Distrital de Seguridad señaló que las autoridades continuarán desarrollando acciones investigativas, operativas y preventivas contra las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia en la capital.

La nueva entrega llega después de otras incorporaciones de vehículos realizadas durante la administración. En junio, por ejemplo, el Distrito había reportado la entrega de 225 motocicletas para fortalecer la seguridad en TransMilenio y había señalado que se superaban las 1.000 motos entregadas durante el gobierno de Galán.

La administración también había informado en abril sobre la entrega de otras 144 motocicletas y la puesta en funcionamiento de un CAI en Fontibón.

Los ciudadanos pueden reportar hechos delictivos a través de la línea de emergencia 123 o acudir al CAI más cercano.