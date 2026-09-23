Bogotá, entre la voluntad de perdonar y la desconfianza: ¿Qué tan lista está la capital para la reconciliación?

En el papel y en las encuestas, los bogotanos se declaran pacíficos, tolerantes y abiertos a la concertación. Sin embargo, en las calles, el transporte público y las juntas de acción comunal, la historia suele ser otra. ¿Qué tan preparada está realmente la capital de la República para dejar atrás los estigmas del conflicto armado e integrar a quienes padecieron la guerra?

Esa fue la pregunta central que llevó a la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, junto con la Secretaría de Cultura, a diseñar la encuesta Datos que nos unen: ¿qué tan dispuesta está Bogotá para construir paz y reconciliación? El estudio, que consultó a 3.940 personas en la capital, arroja luces sobre el verdadero estado de la convivencia urbana.

Un civismo de palabra

El dato que llama la atención es la altísima disposición ciudadana al respeto formal: el 91,7 % de los encuestados afirma ser capaz de mantener un diálogo sin agredir a quien piensa distinto. De igual manera, siete de cada diez ciudadanos (70,8 %) consideran que en sus barrios existen espacios y canales efectivos para la conversación.

Sin embargo, al poner la lupa sobre las poblaciones directamente impactadas por la violencia, la radiografía cambia de tono:

Entre las víctimas del conflicto armado: El 73,4 % siente que hay canales de diálogo en su entorno comunitario.

El 73,4 % siente que hay canales de diálogo en su entorno comunitario. Entre las personas que dejaron las armas (ARN): La cifra cae drásticamente al 45,5 %. Un indicador contundente de que los excombatientes continúan sintiendo el peso de la desconfianza y la estigmatización vecinal.

La ignorancia sobre la guerra: el verdadero freno

El informe pone al descubierto una paradoja inquietante: los bogotanos quieren paz, pero no entienden la guerra.

Apenas el 15,2 % de la ciudadanía general asegura comprender plenamente el conflicto armado colombiano, un contraste abismal frente al 28,1 % de las víctimas y el 42,7 % de las personas en proceso de reincorporación. Esta brecha de conocimiento dificulta el entendimiento mutuo y perpetúa dinámicas de exclusión en la vida cotidiana.

Una cita clave en la Javeriana

Los resultados completos de la medición serán presentados hoy, miércoles 23 de septiembre, a las 3:00 p. m. en el auditorio Jaime Hoyos de la Pontificia Universidad Javeriana. En el evento participarán el secretario de Cultura, Santiago Trujillo, la consejera de Paz, Isabelita Mercado, y analistas internacionales como Daniel Ortega (Everyday Peace Indicators).

El informe deja en claro que la reconciliación en la capital no se resolverá solo con la firma de acuerdos ni con grandes discursos, sino en el microentorno del barrio, donde superar el miedo al otro sigue siendo la asignatura pendiente.