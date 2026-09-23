Estudio revela el impacto de las plataformas de movilidad en los bolsillos de algunos taxistas y propietarios desde hace 9 años

Un estudio de Datexco reveló que en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla cada taxista ha dejado de recibir aproximadamente un millón de pesos cada mes como consecuencia de las plataformas digitales de movilidad que son reconocidas por ofrecer el mismo servicio.

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Esta investigación fue llevada a cabo en estas ciudades, teniendo en cuenta los ingresos dejados de recibir por algunos propietarios y conductores de taxi desde hace nueve años.

Las aplicaciones empezaron a llegar a Colombia en 2013. Foto: Getty Images

La firma LET, asociada de Datexco para llevar a cabo la investigación, detalló por ciudad el impacto para los taxistas y propietarios.

Los hallazgos del estudio por ciudades

Bogotá

La capital terminó siendo la ciudad más impactada. Según el estudio, cada taxista de la capital dejó de percibir cerca de $ 18 millones anuales desde 2015, lo que el estudio traduce como una “pérdida” de 1,5 millones de pesos mensuales.

Esta cifra es denomiada por el informe como llamativa, puesto que durante estos nueve años, referentes como el salario mínimo en promedio estuvieron por debajo.

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Medellín

El estudio dividió el hallazgo de esta ciudad por conductores y propietarios, mostrando lo que llama una “pérdida” similar entre estos dos actores del servicio público.

Los conductores de la capital antioqueña dejaron de recibir aproximadamente 172 millones de pesos desde 2015, lo que equivale a $ 1,6 millones mensuales.

Los taxistas de Medellín están dejando de percibir dinero. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Mientras tanto, en los propietarios se calculó una pérdida aproximada de 144 millones de pesos durante los nueve años, equivalentes a 1,3 millones mensuales. Teniendo en cuenta la pérdida acumulada, les permitiría comprarse hasta un lote o apartamento.

Cali

En la capital del Valle, el cálculo sigue disminuyendo según el estudio, pero, al menos para los conductores, alcanza la cifra del millón de pesos, ya que en promedio, se calcula una pérdida de $ 111 millones en los nueve años.

En cuanto a los propietarios de taxi, el estudio calcula una afectación equivalente a 935.000 pesos mensuales.

Barranquilla

Finalmente, en Barranquilla, el estudio estima para cada propietario de taxi una afectación acumulada cercana a 62 millones de pesos, en nueve años, equivalentes a 580.000 pesos mensuales.

Ya en cuanto a los conductores-propietarios, se estima una pérdida aproximada de $ 783.000 mensuales. Mientras tanto, los que son solamente taxistas dejaron de percibir aproximadamente $ 1.200.000 cada mes.

Taxis en Barranquilla. Foto: Archivo Particular

El estudio evidencia el impacto negativo que tuvo para el gremio la llegada de estas plataformas. Por su parte, los propietarios se han quejado a lo largo de estos años porque estos vehículos particulares prestan el mismo servicio sin los mismos requisitos.

Trámites obligatorios como el seguro extracontractual que deben pagar los vehículos de servicios públicos no son asumidos por los particulares.

Por su parte, los representantes de las plataformas han defendido su participación en el mercado, defendiendo que ofrecen una innovación tecnológica que fomenta la libre competencia, da seguridad, mejora el servicio para el usuario y genera oportunidades económicas libres.