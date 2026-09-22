Fin a las planillas entre municipios para los taxis: Gobierno De La Espriella tomó medida radical con este requisito

El Ministerio de Transporte eliminó oficialmente la Planilla Única de Viaje Ocasional (Puvo) para los taxis en la gran mayoría de departamentos del país. Este documento era obligatorio para los taxistas que pretendían movilizarse entre municipios en Colombia.

Gobierno respondió sobre posibles alzas en las tarifas de los peajes y lo que pasará con las concesiones que Petro revirtió

Esta determinación fue anunciada por el Ministerio de Transporte, que expidió la Resolución 20263040038685, mediante la que desregula y agiliza el servicio para que los taxis puedan llevar pasajeros de un municipio a otro vecino sin trámites.

Con esta medida, los taxistas podrán hacer servicios entre departamentos sin la necesidad de la planilla. Foto: NICOLAS LINARES

Con esta medida, el Gobierno nacional exime a los conductores de estos vehículos de este documento que les impedía transitar libremente entre los municipios del país. A partir de ahora, los taxistas podrán movilizarse sin la necesidad de tener esta restricción.

“Se mantiene plenamente vigente el artículo 4 del Decreto 1001 de 2026, por lo cual se podrá prestar el servicio público de transporte de pasajeros en vehículos tipo taxi entre municipios contiguos sin la exigencia de la Planilla Única de Viaje Ocasional”, dice el comunicado oficial del ministerio.

Comunicado oficial del Ministerio de Transporte. Foto: Ministerio de Transporte

“Con esta decisión, el Gobierno nacional avanza en la eliminación de trámites para facilitar la prestación del servicio de transporte y la movilidad de los ciudadanos, beneficiando a transportadores y usuarios, y permitiendo un acceso más ágil al servicio” se lee en el comunicado.

Es importante precisar que todos los taxistas que decidan moverse entre ciudades sí deben usar esta planilla; la exclusión solamente aplica para quien transite entre municipios contiguos.

Ahora bien, la medida tiene una excepción clave: se mantiene la Planilla Única de Viaje Ocasional (Puvo) en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

La excepción: zonas afectadas por el terremoto

La resolución detalló que esta medida definitiva no cobija a los taxis de las zonas afectadas por el terremoto. Esta excepción se realiza en el marco del Decreto de emergencia 1424 de 2026, donde los taxistas sí deben tener la Puvo, pero esta se expedirá gratuitamente.

Primer golpe del Gobierno a las fotomultas: MinTransporte quitó un “truco” para aplicar comparendos

El Ministerio explicó que se mantiene en estas regiones la medida porque sirve como mecanismo de seguimiento y control de movilidad para el Ministerio de Transporte mientras se atiende la emergencia.

Sin embargo, especificaron que esta excepción se mantendrá durante máximo seis meses, pero podrá desmontarse antes si la situación de emergencia se normaliza.

Se levanta la excepción dependiendo del avance en la superación de la emergencia. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Aunque el ministerio no especificó las regiones incluidas, estas son las ciudades que incluye el decreto de emergencia citado:

Chocó

Eje Cafetero

Valle del Cauca

Cauca

Antioquia

Cundinamarca y Bogotá

Tolima

Huila

Norte de Santander

Santander

Caquetá

“La comunidad nos había suplicado una ayuda”: concejal de Bogotá celebra operativo contra el mal parqueo de taxis en Colina

Así, el Gobierno nacional quita un requisito clave para el trabajo de los taxistas en Colombia y desde el Ministerio aseguran que con esta medida se facilitará la movilidad de los usuarios y se simplificará la labor de los transportadores colombianos.