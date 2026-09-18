“La comunidad nos había suplicado una ayuda”: concejal de Bogotá celebra operativo contra el mal parqueo de taxis en Colina

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, celebró en sus redes sociales un operativo de la Secretaría de Movilidad en el que inmovilizaron algunos taxis que estaban estacionados frente a un reconocido centro comercial del barrio Colina, en el norte de Bogotá.

ME PEDÍAN QUE QUITÁRAMOS LOS TAXIS EN COLINA Y LO LOGRAMOS 🚨



Aquí si trabajamos por la gente 😎 nuestro control político si sirve.



La comunidad nos había suplicado una ayuda por el mal Parqueo en el sector del parque de la colina, atendimos la denuncia y la @SectorMovilidad… pic.twitter.com/VD7UNI3NVt — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) September 18, 2026

De acuerdo con el relato de Quintero, esta recuperación del espacio vial se originó en una denuncia ciudadana en la que se solicitó la atención del concejal, quien posteriormente hizo el llamado a la Secretaría para que esta finalmente se ocupara de la situación.

“La comunidad nos había suplicado una ayuda por el mal parqueo en el sector del parque de la Colina; atendimos la denuncia y la Secretaría de Movilidad nos escuchó para realizar un operativo”, relató el cabildante en su trino.

La secretaría confirmó a SEMANA que se terminaron inmovilizando 4 taxis procesados por la infracción estipulada con el código C02 del Código Nacional de Tránsito, que castiga estacionar un vehículo en sitios prohibidos.

Esta legislación en mención establece que los propietarios o tenedores de estos vehículos sean expuestos a multas equivalentes a los 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que en este 2026 se traduce en $875.452. A este gasto se suman las adiciones por los gastos de la grúa y los patios.

De acuerdo con la norma, si el conductor está presente en el lugar al momento de la intervención, la autoridad debe imponer el comparendo, pero no se debe inmovilizar el vehículo (se le permite retirarlo), pero si el conductor no estaba presente o se rehusó a acatar la orden de moverlo, el agente puede proceder al traslado a los patios.

Este operativo no es ajeno en la ciudad; el Distrito ha llevado varios a cabo en el último año en varios sectores donde se han identificado ciudadanos mal parqueados.

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Los denunciantes y la Alcaldía de Bogotá coinciden en que los vehículos que están parqueados en estas avenidas principales provocan una congestión vial que complica el tráfico y a la ciudadanía en general.

En contraste, usuarios en redes que se identifican como taxistas defendieron su labor señalando que solo buscan “ganarse la vida como el resto de los ciudadanos”.

La polémica sigue en debate, pero lo cierto es que la infracción que denunció el concejal está estipulada en la legislación colombiana, por lo que las autoridades tienen la facultad para operar.