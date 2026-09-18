Guerra de egos en ‘MasterChef Celebrity’: el fuerte agarrón entre Emiro Navarro y Robert Farah

El capítulo emitido este 18 de septiembre en MasterChef Celebrity Colombia dejó al descubierto los desafíos de liderazgo y convivencia que enfrentan las celebridades en las pruebas grupales.

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Durante la emisión del episodio, el creador de contenido Emiro Navarro, quien asumió el rol de capitán del equipo verde, manifestó públicamente su inconformidad al considerar que sus compañeros desestimaron sus propuestas gastronómicas en medio de la prueba.

La dinámica del reto, explicada por el jurado integrado por los chefs Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, exigía a los participantes preparar un menú de dos tiempos, presentando tres platos idénticos por cada tiempo.

Con la despensa abierta y un límite de tiempo de 60 minutos, la coordinación y la comunicación interna resultaron determinantes para el desarrollo de la prueba.

La inconformidad de Emiro Navarro surgió durante la etapa inicial en la despensa, momento en el que los integrantes del grupo definían la estrategia de cocina.

De acuerdo con lo transmitido en la señal del Canal RCN, Navarro sugirió una idea específica para el menú, pero la propuesta fue desplazada por la iniciativa del extenista profesional Robert Farah.

Farah propuso preparar un arroz atollado, plato tradicional del Valle del Cauca, argumentando que una receta típica con identidad regional tendría mayor probabilidad de impactar favorablemente el paladar de los jurados, caracterizados por su nivel de exigencia técnica.

La mayoría del equipo respaldó la postura de Farah, dejando en segundo plano las observaciones del capitán.

Ante la inclinación del grupo hacia la propuesta de Farah, Navarro hizo evidente su malestar frente a las cámaras y compartió sus impresiones sobre la dinámica de trabajo.

“Lo que menos tuvieron en cuenta fue la opinión del capitán; yo estoy en el aire. Al parecer no me necesitan. O me equivoco, o mi opinión no cuenta”, sostuvo el creador de contenido.

Navarro también se desahogó con la conductora del programa, Claudia Bahamón, manifestando que sintió una falta de escucha por parte de sus compañeros. Durante la interacción en la cocina, el influenciador se dirigió directamente a Farah señalando:

“Hay una persona que es muy competitiva que lo transmite en su rostro”, en referencia a la postura firme del deportista al asumir la dirección táctica de la receta.

Por su parte, la emisión mostró a un Robert Farah enfocado en la ejecución técnica del plato, priorizando el cumplimiento de los tiempos de cocción y la estandarización que exige la competencia en esta etapa.

Emiro Navarro, conocido por su presencia en redes y su participación en formatos de telerrealidad en Colombia, ha destacado en la competencia por su estilo directo e interactivo.

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Por otro lado, Robert Farah aporta una disciplina competitiva derivada de su carrera en el tenis profesional de alto rendimiento.

Los choques de criterio durante los retos por equipos constituyen una constante en la trayectoria del programa MasterChef Celebrity, donde la presión del reloj y la evaluación del jurado suelen tensionar las relaciones interpersonales entre los concursantes.