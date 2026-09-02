La cocina de MasterChef Celebrity Colombia sumó un nuevo capítulo de entretenimiento tras la ausencia temporal de Claudia Bahamón.

Ante esta situación, el cuerpo de jurados habilitó una dinámica tipo casting para definir quién asumiría la conducción del programa de manera momentánea, espacio que fue aprovechado por el personaje de Carmelo para generar un divertido cruce en el set con el chef Jorge Rausch.

Andrés Fierro, recordado actor de ‘Padres e Hijos’, se reencuentra con su hijo tras años de distanciamiento

Desde las emisiones recientes del formato del Canal RCN, la ausencia de Claudia Bahamón generó inquietud entre los participantes y la audiencia. La dinámica para buscar un conductor temporal inició luego de que el creador de contenido Emiro Navarro tomara la iniciativa de presentar parte de un capítulo previo.

A partir de este hecho, la producción y el jurado abrieron formalmente un espacio de prueba en pantalla para evaluar el desempeño de otros integrantes en la conducción.

Fue en este contexto que Carmelo —personaje interpretado por el actor Emmanuel Restrepo, quien además participa activamente como concursante en la presente temporada— hizo su aparición por la puerta principal del set para integrarse a la actividad.

Durante su intervención, Carmelo comentó en tono jocoso que el estado de salud de la presentadora abría paso a “nuevos talentos” en la televisión nacional.

El momento de mayor atención durante la prueba de presentación ocurrió cuando Carmelo interrumpió una sesión en la que el chef Jorge Rausch le daba indicaciones a Emiro Navarro sobre cómo desenvolverse frente a las cámaras.

Con el estilo humorístico que caracteriza al personaje surgido en la producción Rigo, Carmelo le solicitó al jurado que se retirara del puesto de conducción.

Ante la negativa de Rausch, quien decidió mantenerse firme en el lugar habitual de Bahamón argumentando que estaba cumpliendo con su labor profesional, Carmelo optó por ocupar temporalmente una de las sillas del panel de juzgamiento.

La interacción continuó cuando la chef chef Belén Alonso intervino de manera jocosa para retirarlo de la mesa de juzgamiento, lo que llevó a Carmelo a tomar definitivamente el micrófono y el centro del set para dar inicio a la explicación del reto creativo de la jornada.

Evolución médica de Alci Acosta: Checo Acosta entrega nuevo parte de salud sobre el estado del cantante en UCI

La iniciativa ha sido recibida como un recurso narrativo dentro del formato para mantener la fluidez del programa mientras se concreta el retorno de Bahamón a las grabaciones.

Claudia Bahamón, una de las figuras más representativas de la televisión colombiana y conductora insignia de MasterChef Celebrity durante todas las temporadas, se alista para retomar sus labores en el espacio culinario una vez culmine su periodo de recuperación.