Caso Valentina Trespalacios llega al ‘streaming’: María José Vargas protagonizará película sobre feminicidio que conmocionó al país

El caso de Valentina Trespalacios, la joven DJ bogotana de 21 años que fue víctima de feminicidio en enero de 2023, será adaptado al formato cinematográfico.

La producción, que llevará por nombre Valentina, fue presentada oficialmente en el catálogo de proyectos que la plataforma de streaming Amazon Prime Video contempla estrenar en los próximos años.

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El largometraje abordará los hechos que rodearon el crimen y la posterior investigación judicial que derivó en la condena de su expareja, el ciudadano estadounidense John Poulos.

La película estará fundamentada en la obra literaria Valentina: muerte y vida, escrita por las periodistas Laura Hincapié y Maureen Maya Sierra y publicada en 2024. Según se dio a conocer durante un evento de la plataforma en México, el proyecto corresponde a una coproducción entre las firmas Zeppelin Studios y Tis Studios.

Para encarnar a la DJ colombiana se ha confirmado la participación de la actriz paisa María José Vargas, reconocida por sus papeles en producciones de televisión como Lady, la vendedora de rosas y La reina del flow.

De acuerdo con la sinopsis oficial presentada por la productora, la trama no solo se limitará a reconstruir la línea de tiempo del crimen y la captura de Poulos, sino que buscará visibilizar las dinámicas de control y los prejuicios sociales que salieron a la luz durante el proceso mediático y judicial.

El crimen se registró el 22 de enero de 2023, cuando el cuerpo sin vida de la joven fue hallado por un reciclador en un contenedor de basura ubicado en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

Informes presentados en su momento por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que la causa del deceso fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

Las cámaras de seguridad del edificio donde la pareja se hospedaba en el norte de Bogotá, junto con registros del sector de Fontibón, se convirtieron en piezas clave para la Fiscalía General de la Nación.

En los videos quedó registrado el momento en que Poulos transportaba una maleta de viaje de color azul hacia un vehículo para posteriormente abandonarla en el botadero.

Tras los hechos, el ciudadano estadounidense intentó salir del país con destino a Estambul, Turquía. Sin embargo, mediante una alerta emitida por las autoridades colombianas a través de la Interpol, la policía panameña logró su interceptación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen el 24 de enero de 2023.

Tras ser devuelto a Colombia, se formalizó su proceso penal, el cual culminó con una condena de 42 años y ocho meses de prisión por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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Durante los primeros años de cumplimiento de la pena, John Poulos estuvo privado de la libertad en La Picota. No obstante, el 15 de noviembre de 2025, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dispuso su traslado a la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa.

Actualmente, Poulos cumple su condena en una de las sedes penitenciarias de mayor seguridad del país mientras el proyecto cinematográfico sobre el caso continúa en fase de desarrollo.