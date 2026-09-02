Luto en la radio colombiana: murió expresidente de Caracol Radio que estuvo más de tres décadas vinculado a la cadena

La radio colombiana perdió a uno de los hombres que durante décadas trabajó detrás de su crecimiento y transformación. José Manuel Restrepo Fernández de Soto, quien fue presidente de Caracol Radio, falleció en Cali, según confirmó la cadena este miércoles 2 de septiembre.

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Aunque para buena parte de los oyentes su nombre no era tan familiar como el de las grandes voces que estuvieron frente a los micrófonos, Restrepo construyó una extensa carrera desde el lado administrativo y empresarial de la radio.

Su historia profesional estuvo vinculada durante 32 años a Caracol, con responsabilidades que lo llevaron por diferentes ciudades y áreas de la organización.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1999, cuando asumió la presidencia de Caracol Radio en reemplazo de Ricardo Alarcón Gaviria. Para ese momento ya acumulaba experiencia en las operaciones de la cadena en Medellín y Cali, además de haber ocupado responsabilidades comerciales.

Del mundo empresarial a dirigir Caracol Radio

Restrepo era administrador de negocios de la Universidad Eafit y realizó estudios de posgrado en Estados Unidos. Su hoja de vida también incluyó pasos por compañías como Everfit-Indulana y Carvajal antes de que la radio terminara convirtiéndose en uno de los grandes ejes de su vida profesional.

#ATENCIÓN| Falleció José Manuel Restrepo Fernández de Soto, expresidente de Caracol Radio. Fue un destacado ejecutivo de la radio colombiana, con una trayectoria de 32 años en la compañía, en cuatro diferentes etapas. Su carrera estuvo marcada por cargos directivos en las áreas… pic.twitter.com/dokJmJHwkp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 3, 2026

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Su primera llegada a Caracol ocurrió en 1979, una época particularmente importante para la cadena y para el crecimiento de la radio informativa. Desde el área comercial estuvo cerca de los primeros años de 6AM-9AM, formato que terminaría convirtiéndose en uno de los espacios emblemáticos de la compañía.

Con el paso de los años ocupó diferentes responsabilidades dentro de la organización, desde cargos regionales hasta posiciones de alcance nacional. Su carrera lo llevó finalmente a la presidencia, que ejerció entre 1999 y 2003, en una época de importantes cambios para el negocio radial.

Restrepo también estuvo involucrado en proyectos comerciales y deportivos de la cadena. En una entrevista concedida años después de su retiro, recordó, por ejemplo, su participación en la comercialización y desarrollo de transmisiones relacionadas con la Vuelta a Colombia y el Tour de Francia, cuando Caracol buscaba fortalecer su presencia en el ciclismo.