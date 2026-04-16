Antonio Casale se retira de Caracol Radio y comienza un nuevo ciclo en reconocida cadena de televisión

Antonio Casale es conocido en el gremio deportivo por ser una voz autorizada en los medios de comunicación colombianos, además de ser hincha de Millonarios y un personaje muy conocido en las filas azules. En las últimas horas se conoció la decisión que tomó sobre su carrera en el periodismo deportivo y no va más en Caracol Radio.

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Cápsulas, especializado en los recientes movimientos en los medios de comunicación, dio a conocer la última decisión de Antonio Casale y es confirmado que se retira de Caracol Radio para continuar con sus proyectos en la televisión. Según su respuesta, le ofrecieron que hiciera parte de la operación del Mundial 2026, además de la dirección de dos programas de análisis, debate e información.

Casale ha llevado gran parte de su carrera en la radio. Este tiempo en Caracol Radio significaba su segundo ciclo en esta casa radial; además, pasó por RCN Radio y La FM y participó por muchos años en el programa Rock’n Gol en la emisora Radioacktiva.

Antonio Casale Foto: Heidy León

Casale llegó otra vez a Caracol Radio en enero de 2026 en una nueva estrategia de la cadena radial y varias modificaciones en su parrilla de programación. El periodista se unió al programa Dos Puntos que dirige Vanessa de la Torre y que se emite desde las 2:00 p. m. por todas las frecuencias del país y plataformas digitales. Este espacio comenzó en reemplazo del Vbar, que pasó a estar los fines de semana a cargo de Diego Rueda.

Antes de firmar en Caracol Radio, Antonio Casale se consolidó como una voz fuerte en RCN Radio, liderando varios espacios deportivos como La FM Fútbol Mundial y en La Jugada, que se emitía por la básica, que desapareció en el 2025. Además de cubrir varios mundiales de fútbol y liderar las transmisiones del fútbol colombiano.

Antonio Casale se concentra en ESPN

Tras la decisión de irse de Caracol Radio, tomará más responsabilidades en ESPN. Primero, liderará el programa SportsCenter AM y en la tarde tendrá a cargo el espacio ESPN F360. Ambos tendrán análisis del día a día del fútbol colombiano, internacional y la Selección Colombia.

“ESPN me ha pedido que esté en F360 como conductor, más SportsCenter AM, así como en la operación mundialista de acuerdo con las recientes noticias. Yo, con mucho pesar con Caracol y AS, porque estaba muy contento y estaré siempre agradecido por la oportunidad, y también con mucha alegría de saber que en ESPN cuentan conmigo para un reto tan grande. He tenido que tomar esta decisión”, dijo Casale a ‘Cápsulas’.

“Le repito, lo hago con gratitud inmensa con las directivas de Caracol y AS por la oportunidad recibida y, por qué no aceptarlo, con mucha pena. Estaré en Caracol y AS hasta el viernes”, puntualizó el periodista.