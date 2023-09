Antonio Casale abrió su corazón y destapó duro momento que atraviesa por su separación: “Duele mucho”

“ Me estoy separando en este momento por tercera vez. Duele mucho porque hay dos niños de por medio y soy un tipo firme creyente de la familia como la unidad básica de la sociedad. Mientras no se inventen nada mejor, está la familia. Entiendo ya, sin ojos aguados, y Andrea lo cuenta igual, que una cosa es la familia y otra cosa es la pareja. Si el vínculo de pareja ya no funciona, pues lo que le hace es daño esa pareja a la familia y lo importante es que la familia siga”, comentó en SEMANA, donde mencionó que los rumbos eran diferentes y los caminos había que tomarlos.

“Espero que sea así al revés también. Antes la gente se separaba a las patadas pero uno elige como termina. Los finales no son fáciles y todos son tristes. Por ti mismo también. Queríamos que durara toda la vida y no se pudo. no hay que forzar, ni estar por estar. Espero que ella sea feliz y yo también quiero ser feliz ”, agregó, haciendo referencia al modelo de relaciones de antes.

“Yo no pienso en colgar los guayos, yo soy un romántico. No sé si la figura es el matrimonio. No sé si casarme. Las instituciones hoy están todas en debate. No me dejaron casarme por la Iglesia con Andrea porque ya me había casado por la iglesia con Camila Zuloaga y traté de hacer el trámite del divorcio y no se pudo. Yo creo que ahí la Iglesia debería replantearse, aunque entiendo que hoy es más fácil, debería replantearse porque si existimos personas que todavía creemos en la institución, así falle. Todos merecemos más oportunidades, segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas”, concluyó.