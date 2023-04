“Quédese calladita”: despectivo trato al aire de famoso periodista deportivo con una colega

Diego Saviola, reconocido periodista vallecaucano, se convirtió esta semana en tendencia en las diferentes redes sociales, luego de que fue señalado de haber tratado, aparentemente, de forma machista a una colega.

El hecho se presentó hace una semana en medio del programa Deportes sin Tapujo, cuando un oyente pidió la canción Viento, de Caifanes. El comunicador aseguró que este no era un buen tema musical.

Ante esa apreciación, la periodista Alejandra Ramírez señaló que tocaba darle una oportunidad a la canción y que de pronto era buena, comentario que molestó bastante a Saviola.

“Usted deje de defender lo indefendible, que usted no tiene ni idea qué es Caifanes, partamos de allí”, manifestó el comentarista, a lo que la joven le respondió: “¿Usted cómo sabe que yo no sé?”.

El reconocido periodista no paró ahí y siguió cuestionando a la comunicadora, que confesó que no conocía muy bien cuál era la banda de la que estaban haciendo referencia, por lo cual este le pidió que no opinara sobre lo que no sabía.

“Uno no habla de lo que no sabe. Usted ni tan siquiera sabe de dónde es Caifanes. Cuando usted habla tiene que hablar con argumentos. Si usted no tiene ni idea de donde es la banda de rock, discúlpeme, no hable de rock en español”, manifestó inicialmente.

Luego, enfatizó: “Si ella se mete de pura ‘terquita’ a opinar, si no sabe ni tan siquiera de dónde es Caifanes, ¿por qué se pone hablar de lo que no sabe? Dígame tres canciones éxitos de Caifanes, tampoco lo sabe. Habla por hablar. Quédese calladita mejor”.

Uno de los periodistas que se encontraba en la cabina junto a Diego Saviola intentó defender a su compañera. No obstante, el comentarista recalcó que no se debe hablar de lo que no se sabe.

La actitud del reconocido periodista deportivo fue fuertemente condenada en las redes sociales y la comunicadora Daniela Rojas Aldana expuso el video del momento exacto en el que este mandó a callar a su colega.

“Diego Saviola es un machista y grosero, ¿esta es la clase de panelista que tienen en su programa? La verdad deja mucho que desear su actitud, ya que no es la primera vez que lo hace”, concluyó la joven.

Cabe recordar que hace poco Óscar Rentería también fue tildado de machista por poner en duda la versión de una mujer que denunció a Achraf Hakimi por abuso sexual, puntualizando que “una muchacha sola no debía ir al apartamento de un futbolista”.

El vallecaucano, lejos de retractarse por sus afirmaciones, aseguró que no creía plenamente en las afirmaciones de la presunta víctima y puntualizó que ella no tenía nada que hacer en la vivienda del jugador.

“Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, precisó Rentería, quien fue despedido de Caracol Radio.