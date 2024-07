Llega Expovinos 2024: estos son los imperdibles de una feria que este año tiene a Portugal como país invitado

La experiencia de vivir el vino

“Expovinos 2024 celebra 19 años de historias vividas a través del vino, donde hemos aprendido que este no se explica, se vive. Cada sorbo evoca sensaciones únicas: la calidez de reuniones entre amigos o la alegría de celebraciones familiares, comenta Carlos Ariel Gómez, vicepresidente comercial y de abastecimiento de Grupo Éxito.

Portugal, el país invitado

Su consumo per cápita anual es de 50 litros, el mayor del mundo. En Expovinos los colombianos podrán conocer y disfrutar de variedades de vinos lusos como Vinho Verde, Oporto, Douro y Madeira, entre muchos otros tipos de vinos, de un país que cuenta con más de 500 variedades de uvas autóctonas”, asegura José Rafael Arango, sommelier del Grupo Éxito, catedrático universitario y el primer colombiano en ser juez internacional del Concurso Mundial de Bruselas y miembro de la Confraria do Vinho do Porto.