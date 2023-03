Exclusivo | Óscar Rentería se defiende tras sus declaraciones por futbolista acusado de abuso: “Solo estaba aconsejando a las mujeres”

SEMANA. ¿Óscar, se sostiene en sus declaraciones en las que asegura que, en el caso de Hakimi, jugador acusado de violación, la víctima sabía lo que podía pasar?

Óscar Rentería, periodista deportivo. (O.R): Yo las quiero repetir. Es que mi opinión, mi concepto, merece todo el respeto, como las demás opiniones. Como todo lo que se ha dicho a través de las redes sociales. Yo simplemente manifesté ese día que, a raíz de todo lo que sabemos, porque esto no es nuevo, se ha presentado cualquier cantidad de denuncias, cualquier cantidad de situaciones, donde los jugadores de fútbol han sido castigados algunos, otros no, por denuncias de violación contra diferentes personas y en muchas ciudades y países del mundo.

Entonces, yo simplemente manifesté que, a raíz de todo eso que se conoce, si una muchacha en cualquier lugar del mundo, con todo lo que se sabe, decide visitar el apartamento de soltero de un jugador de fútbol, debe saber a qué se está exponiendo, debe saber qué riesgo puede correr. De pronto no le pasa nada, de pronto le regalan un anillo de compromiso, de pronto simplemente se toma una botella de vino y se fue y no pasó nada. Pero también, por lo que sabemos, por todo lo que está pasando en el mundo del fútbol, sabemos lo que puede pasar y eso fue lo único que yo dije, que ella tenía conocimiento de lo que podía pasarle y sin embargo fue, y ella dice que le pasó.

Lo que pasa es que yo no soy juez ni tengo documentos para expresarlo con precisión, pero ella dice es los argumentos que publicó la prensa, que Hakimi quiso besarla, le abrió la blusa y que ella en un momento desesperado le pegó una patada, lo tiró a un rincón, agarró su celular, llamó a una amiga y esa amiga fue y la recogió y no pasó nada más. Eso es medio peliculero. Porque a un jugador de fútbol, a un atleta de alto rendimiento, una muchacha, si es que estaba nerviosa, preocupada y estaba de pronto gritando y todo, no va a tener la fuerza para pegarle una patada al jugador de fútbol y tirarlo a un rincón y luego [tener] el tiempo para llamar a su amiga y que la recogiera y entonces no pasara nada.

Todo eso me pareció medio película, pero yo lo único que dije es que, a raíz de todo lo que se conoce, si una mujer acepta ir al apartamento de soltero de un jugador de fútbol, sabe a qué se está exponiendo.

SEMANA. Bajo esa lógica, ninguna mujer podría ir a la casa de un futbolista o de un amigo. ¿Le parece lógico eso?

O.R. Tengo amigas, tengo hijas, tengo esposa. Ya no tengo mamá, pero de todas maneras puede ser en mi casa, puede ser la que sea. Es su responsabilidad. Si usted fuera una niña de once años, de diez años, aunque ahora hay muy aventajadas, todavía se lo valgo, pero una mujer hecha y derecha, mayor de edad, con todo lo que se publica a diario en las denuncias que se conocen, no me venga a decir que no sabe a qué se va a exponer si va al apartamento de soltero de un jugador de fútbol o de cualquier hombre. Yo simplemente le digo: vaya si quiere, vaya, vaya, pero usted sabe qué riesgo está corriendo.

Óscar Rentería causó polémica esta semana en las redes sociales. - Foto: Twitter: César Augusto Londoño

SEMANA. ¿Usted tiene amigas? porque si, por ejemplo, usted y yo somos amigos y usted me invita a su casa, ¿yo tengo que ir predispuesta a que usted me va a violar?

O.R. No, no sé. Usted debe conocerme lo suficientemente a mí para saber si va o no. Si usted me conoce y sabe que yo soy un hombre correcto y todo, entonces usted dice ‘Óscar a lo mejor se me va a declarar, Óscar a lo mejor voy a invitar a comer, Óscar a lo mejor lo quiere pasar un rato conmigo, charlar, escuchar buena música y no va a pasar nada más’. Pero si usted no me conoce, que es el caso de aquí de esta muchacha con Hakimi, que lo denunció, entonces es correr un riesgo, yo no me voy a ir.

Mire, es que por qué solamente nos atacan a nosotros por violación, si es que también a diario se producen violaciones a los hombres por parte de mujeres que se confabulan. Hay mujeres que enamoran a un hombre, se van a acostar con él y luego llega el supuesto marido de la mujer y entonces, para no denunciar al hombre que se está costando con su mujer, le piden una cantidad de dinero. De esto en las fiscalías de todo el mundo reposan miles de denuncias de lado y lado.

Pero uno ya es una persona mayor de edad y uno sabe dónde se puede meter y con quién se puede meter. Si no lo sabe, si ella dudaba de Hakimi porque no lo conoce, no se meta maestra, no se meta y no le pasa nada.

SEMANA. A propósito, ¿Qué le dijeron su esposa, hijas y en Caracol Radio sobre lo que opinó del caso Hakimi?

O.R. Nada, ¿qué me pueden decir? Nada. Porque ese es el consejo que yo siempre les he dado. No salgan con personas desconocidas, piensen a dónde las invitan, piensen a dónde van a ir, con quién van a salir. Les he inculcado eso a mis hijas desde que tenían diez años de edad y gracias a Dios ya están casadas. Tienen muchísimos hijos; yo, muchos nietos y no han corrido ningún riesgo. En la empresa, tampoco. César Augusto Londoño está en desacuerdo conmigo. Si yo me hubiera ido por el lado de la muchacha, César estaría al lado de Hakimi. Ténganlo por seguro, porque me lleva la contraria en todo. Dije lo que pienso con responsabilidad.

SEMANA. Piense lo contrario, ¿por qué no le creemos a la víctima y siempre pensamos que a la mujer que le pasa esto con un futbolista es por sacar plata?

O.R. Porque ninguna denuncia para que metan a la cárcel al jugador o al hombre. Todas denuncian anteponiendo una suma de dinero cuantiosa, como le sucedió a Cristiano Ronaldo. Afortunadamente, sus abogados fueron vivos, resolvieron la situación y a la persona que denunció a Cristiano le cobraron la plata se la tuvo que pagar al jugador, que no la necesitaba, pero que la recibió de todas maneras porque era castigar a la muchacha que se había inventado una historia.

Yo sé, estoy completamente seguro de que hay casos de violación. Mire a Villa o jugadores colombianos en Argentina; han sido vinculados a esto y yo sé que de pronto cometieron errores, porque a algunos de ellos los han reconocido, yo eso lo sé, pero el caso es que nosotros estamos hablando es de Hakimi y la muchacha que lo denunció . En ese caso, si ella lo conoce, vaya tranquila; si no lo conoce, no vaya, porque le puede pasar.

Además, después, la película de lo que sucedió en el apartamento está medio rara. Esperemos, porque de pronto resulta como lo del Cristiano Ronaldo, una falta denuncia y termina ganando Hakimi un dinero que no necesita.

Achraf Hakimi, defensa del PSG. - Foto: AFP

SEMANA. Pero Óscar, hasta el momento no hay pruebas de que la mujer quiera plata. Ni en este caso ni el de Dani Alves. ¿No le parece inaudito que una mujer tenga que ir a la casa de un amigo predispuesta a que la van a violar?

O.R. Ya le voy a hablar sobre el caso de Dani Alves.

Quiero que quede claro, no estoy diciendo que la muchacha es culpable o es inocente, yo no estoy diciendo eso. Yo lo único que he manifestado es que toda persona mayor de edad sabe qué riesgo asume si va a casa de un jugador de fútbol soltero. Eso es lo que estoy diciendo yo, puede que no tenga ningún riesgo, que no tenga ninguna preocupación. Bueno, entonces no pasa nada, pero si ella no conoce al jugador, ella tiene que saber que puede correr algún riesgo.

En el caso de Dani Alves, es distinto porque fue en una discoteca, porque hay pruebas, que según yo he leído pueden ser muy difíciles de superar por parte del jugador brasileño. Pruebas de semen y todo eso, entonces ahí la situación es distinta. Yo no hablo de esos casos porque no tengo pruebas, simplemente lo que leo. Hablo de lo que leí en el caso de Hakimi.

Y sigo insistiendo en lo mismo: si a mí una hija, una amiga, me pregunta: ‘Óscar, un jugador de fútbol, me ha invitado a su apartamento, yo no lo conozco, él es soltero, me ha evitado tal día, tal hora, ¿usted qué dice, voy o no?’. Yo le digo: si usted va, está sumiendo un riesgo. Si no conoce al jugador, yo le diría ‘póngale una cita en un restaurante, en un bar’, por lo menos inicie una amistad o una relación, pero no se vaya de entrada al apartamento de soltero de un jugador de fútbol porque está corriendo con un riesgo. Es simplemente mi opinión. Ahora, cada quien sabe lo que hace y cada quien sabrá cómo desenrolla el problema de ahí en adelante.

SEMANA. Pero su opinión se podría leer también como una acusación a los jugadores de fútbol que invitan a una mujer, pues son potenciales violadores todos.

O.R. Yo soy hombre y como hombre puedo opinar que si uno invita a una mujer que no conoce o que conoce poco a un apartamento de soltero, tiene grandes posibilidades. Primero, de enamorarla normalmente y que no pase nada. Segundo, de que pueda pasar algo y después se someta a una denuncia. Tercero, de que terminen peleando porque no pasó nada y entonces dejen de ser amigos y se conviertan en enemigos.

Yo lo único que le digo es esto: yo no soy ningún santo, pero si yo quiero tener una relación con usted de amigos, que de pronto terminen novios o de pronto termina en esposos, yo de entrada no la voy a invitar a mi apartamento de soltero. Si yo tengo una buena intención, yo la invito a usted a un restaurante, a comer, la invito a un cine. Es decir, que empecemos una relación, pero como tiene que ser. Pero si yo la invito a usted de entrada a un apartamento de soltero, ya la cosa es para pensarlo.

No puedo generalizar a los deportistas todos, porque yo también podría cometer un pecado grave y mortal si cobijo a todas las mujeres con lo que estamos conversando. No me lleve a ese terreno, que no lo voy a pisar nunca. Yo le he hablado del caso específico el de Hakimi. No me hable de ningún otro jugador y menos de otros jugadores como yo; tampoco le puedo hablar de otras mujeres, cada una que resuelva su problema como pueda, cada jugador que lo resuelva como pueda. Yo simplemente estoy hablando del caso específico de Hakimi.

¿Qué pecado es eso, dónde está el pecado? Decirle yo, aconsejarles a las mujeres que si las invita un hombre, cualquiera que sea, jugador de fútbol, a su apartamento de soltero, piensen antes de ir si están corriendo un riesgo, si lo conocen o no lo conocen, ¿eso es pecado? Antes, por el contrario. Le estoy ayudando a prevenir o asegurarse en el mejor de los casos.

SEMANA. Pero son las formas de decirlo. ¿Es cierto o no que usted dijo que los hombres son piezas incontrolables y presas de sus deseos?

O.R. No lo dije.

SEMANA. Sostiene usted que si una mujer va al apartamento de un hombre soltero, sabe a lo que va.

O.R. Tiene que pensar a qué va y tiene que pensar que va a correr riesgos. Pero usted sabe cómo se manejan las redes sociales. Yo no he hablado de bestias para que usted se dé cuenta. Yo no he dicho eso nunca. Nunca he hablado de eso, ni me lo pregunte porque ahí estamos entrando en un terreno ya de cosas falsas.

Si ella asume la responsabilidad de ir al apartamento de un hombre soltero, ella tiene que asumir el riesgo que puede correr. No hablo ni de todos los jugadores, ni de todas las mujeres que merecen mis respetos. Solo del caso específico de Hakimi y esa muchacha y no he hablado de bestias, ni de todo lo que han agregado por ahí en redes sociales. Dios me libre de hablar de cosas así.

SEMANA. ¿Usted sabe que es el consentimiento?

O.R. Sé lo que es el consentimiento.

SEMANA. Vanessa Córdoba le respondió. Dijo: “Un futbolista no debería abusar de nadie. Hoy más que nunca lo sostengo. El fútbol en todos sus niveles y partes urge de una educación sexual integral. Los futbolistas son personas pensantes, los futbolistas no son animales. Paren de tratarlos como tal y de excusar su comportamiento, que además el resultado de la burbuja donde los mantienen. Eduquémonos y evolucionemos, ya va siendo hora. ¿Qué le dice usted a la arquera de Atlético Nacional?

O.R. Que tiene toda la razón, así de fácil. Es que ella sí ha interpretado las cosas por donde son. La felicito porque tiene toda la razón.

SEMANA. Entonces, Hakimi no es culpable, sino la víctima. ¿Usted cree eso?

O.R. No digo que la culpa, porque yo no tengo todos los documentos, ni tengo las pruebas. Digo solamente que si una mujer decide ir al apartamento de soltero de un jugador de fútbol, y le voy a agregar algo más, o de un hombre cualquiera, tiene que pensar que puede correr riesgos, y si va, ella tiene que asumir los riesgos, puede que no le pase nada, puede que le pase, pero que ella vaya pensando que puede pasar, sí, si no conoce a la persona. Si va como esta muchacha, que fue el apartamento de Hakimi sin conocerlo, ella tiene que pensar que puede correr algún riesgo. Me parece que es lo único lógico.

Vanessa Córdoba - Foto: karen salamanca-semana

SEMANA. ¿Usted siente que fue responsable con su declaración?

O.R. Mi declaración siempre será responsable. La pregunta sobra. Todo lo que hago en mi vida es con responsabilidad y yo asumo la responsabilidad al decir. Le repito una vez más, que toda mujer que vaya al apartamento de un hombre soltero asume responsabilidades, debe pensar en los riesgos que puede correr y allá ella verá así si decide ir o no decide ir, así de sencillo.

SEMANA. Cambiando un poco de tema, usted dijo que Shakira sigue enamorada de Piqué, ¿por qué lo afirma?

O.R. Si yo fuera cantante y usted mi esposa, usted decide separarse o dejarme y yo le dedico tres y cuatro discos, y sobre todo esa clase de música, con esa clase de letras, yo lo único que puedo pensar o que puedo aceptar es que está enamorada. Yo tengo la absoluta seguridad, por las letras de los temas que Shakira le ha cantado a Piqué, que no volverá con él, pero que sigue profundamente enamorada del jugador español.

SEMANA. Muchas personas hoy lo califican de misógino, irrespetuoso por esa declaración. ¿Qué les dice?

O.R. Todos son libres de pensar lo que quieran, todo el mundo puede decir lo que quiera. Pero he recibido cualquier cantidad de cartas en el pulso, cualquier cantidad de correos, whatsapp, llamadas telefónicas de personas que no están de acuerdo conmigo, con lo que yo dije del caso de Hakimi. Pero también he recibido muchísimas, y de mujeres, que están totalmente de acuerdo conmigo. Así que por favor, retiren la palabra ‘todas’, porque todas no le creo que todas, se hayan pronunciado en este momento en contra mía.